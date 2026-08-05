Expresidente Boric viajará a Uruguay a fines de agosto: Participará en el Congreso Panamericano de Montevideo

El expresidente Gabriel Boric realizará un viaje al extranjero para participar de un foro internacional.

Se trata del Congreso Panamericano Montevideo 226, que se realizará entre el 20 y el 23 de agosto en Uruguay, un encuentro para líderes del progresismo en el continente.

El exmandatario será parte de la tercera edición del foro en calidad de “invitado especial”. La primera versión fue en 2024 en Bogotá y la segunda se desarrolló en 2025 en Ciudad de México.

En esta oportunidad, se espera la presencia de más de 100 participantes de 15 países, entre ellos delegados y delegadas permanentes, además de líderes y lideresas del progresismo en América, quienes abordarán los desafíos del continente en materias como integración regional, crisis climática y multilateralismo.

Desde el equipo de Boric señalaron que el Congreso Panamericano “se ha transformado en una plataforma para la coordinación democrática, creando una visión centrada en los desafíos comunes que afectan al hemisferio”.

Entre sus objetivos se encuentra “trazar un rumbo, diseñando estrategias para la cooperación basada en el diálogo, la diplomacia y la igualdad soberana”.

En el foro de 2024 participaron la exprimera vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, y el embajador de Barbados ante la Comunidad del Caribe, David Comissiong, junto con personeros y parlamentarios de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México.

Mientras que en 2025 estuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada; la senadora colombiana, María José Pizarro, y la diputada del Congreso de Estados Unidos, Ilhan Omar. También participaron delegadas y delegados de Argentina, Brasil, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Uruguay.