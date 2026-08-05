Twilight in Concert llega a Chile: Fecha, entradas y precios para revivir Crepúsculo con música en vivo

Los seguidores de Crepúsculo tendrán una nueva oportunidad para sumergirse en el universo de Bella Swan y Edward Cullen.

La producción oficial Twilight in Concert llegará por primera vez a Chile con un espectáculo que combinará la exhibición completa de la primera película de la franquicia con la interpretación en vivo de su banda sonora.

El evento se realizará el 6 de noviembre de 2026 en el Teatro Coliseo, en Santiago, y forma parte de una gira internacional desarrollada por GEA Live, en asociación con Lionsgate.

La propuesta, en tanto, corresponde al formato conocido como live-to-film, en el que una película es proyectada íntegramente mientras una banda interpreta la música sincronizada con cada escena.

¿Cómo será Twilight in Concert?

Durante la presentación, el público podrá ver la película original de 2008 Twilight (Crepúsculo) en pantalla gigante mientras los músicos ejecutan en vivo la banda sonora que acompaña la historia.

Según informó la producción, además, el escenario estará iluminado con cerca de mil velas como parte de la puesta en escena.

La cinta, dirigida por Catherine Hardwicke y basada en la novela homónima de Stephenie Meyer, marcó el inicio de una de las franquicias juveniles más exitosas del cine contemporáneo, con más de 160 millones de ejemplares en todo el mundo.

Su historia sigue a Bella Swan (Kristen Stewart), una adolescente que se muda al pequeño pueblo de Forks y conoce a Edward Cullen (Robert Pattinson), un misterioso joven que oculta un secreto: pertenece a una familia de vampiros.

Estrenada en 2008, The Twilight Saga está compuesta por cinco películas: Twilight, New Moon, Eclipse y las dos partes de Breaking Dawn.

En conjunto, la franquicia recaudó más de US$3.300 millones en la taquilla mundial.

Fecha, lugar y venta de entradas

Twilight in Concert se realizará el viernes 6 de noviembre en el Teatro Coliseo, en Santiago.

La venta de entradas comenzará el jueves 6 de agosto a las 10:00 horas, a través de Puntoticket, y los valores informados por la producción son los siguientes:

Platea Alta: $39.900

Platea Baja: $49.900

Golden: $79.900

Diamante: $99.900