El llamativo homenaje del senador Macaya comparando al ex Presidente Piñera con arribo de Vozinha a Chile: Compartió gráfica con la palabra “aura”

Este inicio de agosto tuvo dos hitos para los chilenos: la llegada a Colo Colo del arquero Vozinha —figura del último Mundial en la selección de Cabo Verde— y la conmemoración del rescate de los mineros de Atacama.

Quien vinculó ambos hitos —de una forma llamativa— fue el senador Javier Macaya (UDI), al compartir en sus redes una imagen idéntica a la que usó el cuadro albo para anunciar a su nuevo fichaje.

La semana pasada, el cuadro albo compartió la gráfica en la que solo aparece la frente del arquero caboverdiano, y encima la palabra “aura”.

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En la gráfica que compartió este miércoles el senador Macaya, solo se ve un trozo de la frente del expresidente Sebastián Piñera y, sobre ella, también está la palabra “aura”.

Posteriormente, compartió un mensaje: “Hoy se conmemoran 16 años del accidente en la mina San José. Imposible no recordar la templanza de Sebastián Piñera, cuya fe y sentido de urgencia unieron a todo Chile en una de las hazañas de supervivencia y rescate más grandes de la historia mundial. Su legado sigue vivo”.