Santander recibe luz verde de la Reserva Federal para comprar el banco estadounidense Webster Bank

Banco Santander obtuvo la aprobación de la Reserva Federal de Estados Unidos para avanzar en la compra de Webster Financial Corporation, la sociedad matriz de Webster Bank, según confirmaron ambas entidades este miércoles.

La autorización llega después de la que ya había entregado la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) el 12 de junio y la del Banco Central Europeo, recibida el 21 de julio. Con los tres reguladores ya alineados, la operación se cerraría preliminarmente el próximo 20 de agosto.

La adquisición, anunciada en febrero pasado, contempla que la mayor parte del negocio de Webster se integre a Santander Bank, N.A., la entidad bancaria del grupo español en Estados Unidos.

Hasta el cierre, ambas instituciones seguirán operando de manera independiente, y la compañía aseguró que los clientes “no necesitan hacer nada por el momento”.

Santander: “Nos sitúa en una posición privilegiada para construir uno de los bancos con mejores resultados en EE.UU.”

La presidenta de Santander, Ana Botín, defendió el encaje estratégico de la operación: “Esta combinación reforzará nuestra posición en uno de los mercados bancarios más atractivos del mundo y nos sitúa en una posición privilegiada para construir uno de los bancos con mejores resultados entre nuestros competidores en Estados Unidos”.

Por su parte, Christiana Riley, consejera delegada de Santander Holdings USA, puso el foco en la escala que ganará el banco: “Nos alegra estar un paso más cerca de completar esta importante adquisición estratégica, que mejorará nuestra escala y completará nuestro modelo de negocio en Estados Unidos“.

“La integración de dos negocios tan complementarios permitirá a Santander ofrecer un mejor servicio a clientes particulares y empresas, y contribuirá al desarrollo de las comunidades locales“, agregó Riley.

Desde Webster, el presidente y consejero delegado, John Ciulla, calificó la aprobación como un paso decisivo: “Este es un hito muy importante que nos permitirá unir muy pronto a nuestras dos organizaciones en beneficio de nuestros clientes y de las comunidades en las que operamos”.

Objeciones sobre cierres de sucursales y supuesta exposición a Irán

De acuerdo con la Reserva Federal, la operación fue analizada por el directorio del organismo tras recibir cuatro comentarios adversos durante el período de consulta pública.

Entre las objeciones figuraron dudas sobre eventuales cierres de sucursales en Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, así como una alegación vinculada a supuestos riesgos de exposición de Santander a operaciones relacionadas con Irán a través de su filial en el Reino Unido, denuncia que el banco español investigó internamente y sobre la cual concluyó que no existió una infracción a las sanciones estadounidenses.

Santander se convertirá en la 19ª mayor organización bancaria de EE.UU.

En términos de tamaño, la fusión llevará a que Santander Holdings USA (SHUSA) se convierta en la 19ª mayor organización bancaria asegurada de Estados Unidos, con activos consolidados por aproximadamente US$ 253.600 millones y depósitos cercanos a los US$ 150.300 millones.

La combinación también posicionará a Santander como la principal institución financiera por depósitos en Connecticut, con una participación de mercado de 23,85%.

La Reserva Federal concluyó que la operación no genera un “efecto significativamente adverso” sobre la competencia ni sobre la estabilidad del sistema financiero estadounidense.

Una vez cerrada la transacción, Santander prevé alcanzar un retorno sobre el capital tangible (RoTE) de alrededor del 18% en su operación en Estados Unidos hacia 2028, además de un incremento del beneficio por acción de entre 7% y 8% y un retorno sobre el capital invertido cercano al 15% para el mismo año.