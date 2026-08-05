Cadem: Aprobación del Presidente Kast sube dos puntos y llega al 38% durante los primeros días de agosto

Este miércoles se dio a conocer un nuevo sondeo de la encuesta Cadem, en la que se aborda la percepción de la ciudadanía sobre las autoridades políticas del país.
En el estudio de esta primera semana de agosto, se reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió dos puntos y llegó al 38%.
Por otra parte, la desaprobación del mandatario cayó cuatro puntos y se ubicó en el 56%.
De esta forma, la percepción positiva del Presidente Kast arrojó su mejor resultado desde mediados de julio, antes del inicio de los sistemas frontales que afectaron al país.
#ADELANTO #PLAZAPÚBLICA @Cadem_cl
En la primera semana de agosto, 38% (+2pts) aprueba la gestión del Presidente Kast y 56% (-4pts) la desaprueba. pic.twitter.com/MReZmYqrM7
— Roberto Izikson (@rizikson) August 5, 2026
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