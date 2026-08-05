Presidente Kast destaca respaldo a la megarreforma: Se ratificará “la confianza que hoy día hay en el mundo hacia Chile”

El presidente José Antonio Kast destacó la aprobación de la megarreforma ayer en el Senado, que respaldó el informe de la Comisión Mixta por compensación a los municipios.

En la sesión se votó el último artículo de la megarreforma que estaba pendiente: la fórmula de compensación propuesta por el Gobierno para las municipalidades, debido a la menor recaudación que provocará la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años.

Esta jornada, el mandatario participó en el 30° encuentro empresarial organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), donde manifestó que “hay un antes y un después”.

“Nosotros creemos que este es un proyecto estructural en temas de competitividad tributaria, en temas de adaptabilidad, en temas de facilitación regulatoria que va a generar que se ratifique la confianza que hoy día hay en el mundo hacia Chile”, dijo.

Y agregó que “hay mucha expectativa en el mundo de que Chile recupere la certeza jurídica, porque estábamos en discusiones constitucionales importantes que retraían la inversión extranjera, que recuperemos la seguridad”.

En esa línea, sostuvo que, aparte de la inversión y la seguridad, también está el crecimiento económico.

“No hay crecimiento económico sin seguridad, no hay libertad sin seguridad y si no hay libertad, tampoco va a haber educación de calidad, tampoco va a haber trabajo de calidad porque vamos a estar más preocupados de cómo llegamos a nuestro lugar de trabajo”, aseveró.