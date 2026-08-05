Banco Central: Pagos digitales por persona suben un 15% y alcanzan los 435 al año

El Banco Central dio a conocer este miércoles la quinta edición de su Informe de Sistemas de Pago (ISiP), documento que el Instituto Emisor publica anualmente sobre las tendencias en el uso de medios de pago, las infraestructuras de mercado financiero y las perspectivas de desarrollo y política en la materia.

El reporte constata que los medios de pago digitales continúan ganando terreno en la vida cotidiana de los chilenos, en un ecosistema que ha ampliado de forma sostenida su oferta de servicios.

435 pagos digitales anuales por persona y TEF crece un 15%

Según el ISiP 2026, el número de pagos digitales aumentó 15% respecto del informe anterior, hasta alcanzar un promedio de 435 pagos anuales por persona mayor de 15 años.

Las tarjetas de débito se mantienen como el instrumento más utilizado por los chilenos, mientras que las tarjetas de prepago exhiben un crecimiento elevado, aunque partiendo de una base comparativamente baja.

Las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), por su parte, también crecieron 15%, aunque su uso como método de pago directo en comercios sigue siendo limitado.

El efectivo mantiene un rol relevante en regiones, ferias y transacciones bajo $10.000

Pese al avance de los instrumentos digitales, el informe advierte que el efectivo mantiene un rol relevante, particularmente en regiones, ferias libres, transporte público y transacciones inferiores a $10.000, además de operar como respaldo cuando otros medios de pago no están disponibles.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, señaló: “Seguir avanzando implica construir sobre lo ya logrado, identificando fricciones y generando las condiciones para que el sector privado pueda resolverlas, con el objetivo de consolidar un sistema seguro e interoperable que ofrezca una amplia gama de opciones para hogares y empresas”.