Exministra Ángela Vivanco declara por Trama Bielorrusa: “Tranquila y preparada para responder lo que se me pregunte”

La mañana de este miércoles, Ángela Vivanco llegó a dependencias del OS7 de Carabineros en Providencia junto a su abogada Patricia Alvarado para prestar declaración en el marco de la Trama Bielorrusa.

El pasado 12 de junio, la otrora ministra de la Corte Suprema dejó el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde permanecía en prisión preventiva desde el 30 de enero, tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

En su llegada, Vivanco expresó: “Tengo conocimiento de la causa; ya varias veces he dado declaraciones a la prensa sobre ella, así que tranquila y preparada para responder todo aquello que se me pregunte”.

Consultada sobre si ha tenido contacto con su pareja y coimputado en la causa, Gonzalo Migueles —que está en prisión preventiva—, respondió que no.

Además, dio a conocer que durante este último tiempo se ha realizado exámenes médicos: “Tranquila, haciéndome exámenes médicos, en eso he estado”.