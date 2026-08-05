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Cadem: Solo un 32% identifica a Claudio Alvarado como vocero, e Iván Poduje destaca como el mejor comunicador del Gobierno

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La encuesta Plaza Pública de Cadem entregó sus resultados sobre la aprobación de ministros durante la primera semana de agosto.

El sondeo —dado a conocer este miércoles— mostró que un 32% de los encuestados identifica al biministro Claudio Alvarado como vocero, mientras que un 44% de la derecha lo reconoce.

Asimismo, del total de la muestra, un 29% afirma que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es el vocero; por otro lado, un 31% de la derecha lo identifica.

¿Quién de los ministros evaluados comunica mejor?

Se les consultó a los encuestados cuál de las autoridades de gobierno comunicaba mejor; la muestra arroja que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, tiene un 29% de aprobación como comunicador; asimismo, un 47% de la derecha lo aprueba.

Entre los mejores evaluados en comunicación, le siguen a Poduje:

  • Martín Arrau (Ministro de Seguridad Pública): 21% y 33% en la derecha.
  • Presidente José Antonio Kast: 17%, y 31% en la derecha.
  • Jorge Quiroz (ministro de Hacienda): 15% y 23% en la derecha.
  • Claudio Alvarado (biministro del Interior y vocero de Gobierno): 15% y 18% en la derecha.

Al consultar por los atributos que debe tener una autoridad para ser considerada un buen vocero, un 84% considera que “estar preparado, se nota que sabe de lo que está hablando” es la principal cualidad; le sigue en un 82% “credibilidad y confianza”. En cambio, un 47% considera que un “buen look y una buena presencia” es un rasgo positivo como comunicador.

Vocería del Presidente Kast

Se les consultó a los encuestados cómo es la comunicación del presidente José Antonio Kast en esos atributos.

A juicio de la opinión pública, un 52% considera que tiene “buen look”, seguido de un 40% con una trayectoria reconocida, mientras que un 38% reconoce que tiene “convicción”.

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