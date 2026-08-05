Cadem: Solo un 32% identifica a Claudio Alvarado como vocero, e Iván Poduje destaca como el mejor comunicador del Gobierno

La encuesta Plaza Pública de Cadem entregó sus resultados sobre la aprobación de ministros durante la primera semana de agosto.
El sondeo —dado a conocer este miércoles— mostró que un 32% de los encuestados identifica al biministro Claudio Alvarado como vocero, mientras que un 44% de la derecha lo reconoce.
Asimismo, del total de la muestra, un 29% afirma que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es el vocero; por otro lado, un 31% de la derecha lo identifica.
#Cadem Después del ministro de Vivienda, los mejores voceros son @martinarrau (21% y 33% en la derecha), el Presidente Kast (17% y 31% en la derecha) y @MinistroQuiroz (15% y 23% en la derecha).#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/PnTaPvgJaH
— Cadem_cl (@Cadem_cl) August 5, 2026
¿Quién de los ministros evaluados comunica mejor?
Se les consultó a los encuestados cuál de las autoridades de gobierno comunicaba mejor; la muestra arroja que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, tiene un 29% de aprobación como comunicador; asimismo, un 47% de la derecha lo aprueba.
Entre los mejores evaluados en comunicación, le siguen a Poduje:
- Martín Arrau (Ministro de Seguridad Pública): 21% y 33% en la derecha.
- Presidente José Antonio Kast: 17%, y 31% en la derecha.
- Jorge Quiroz (ministro de Hacienda): 15% y 23% en la derecha.
- Claudio Alvarado (biministro del Interior y vocero de Gobierno): 15% y 18% en la derecha.
Al consultar por los atributos que debe tener una autoridad para ser considerada un buen vocero, un 84% considera que “estar preparado, se nota que sabe de lo que está hablando” es la principal cualidad; le sigue en un 82% “credibilidad y confianza”. En cambio, un 47% considera que un “buen look y una buena presencia” es un rasgo positivo como comunicador.
Vocería del Presidente Kast
Se les consultó a los encuestados cómo es la comunicación del presidente José Antonio Kast en esos atributos.
A juicio de la opinión pública, un 52% considera que tiene “buen look”, seguido de un 40% con una trayectoria reconocida, mientras que un 38% reconoce que tiene “convicción”.
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