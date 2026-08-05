Ministra Duco se defiende de acusaciones por uso de vehículo institucional: “No ha habido ningún mal uso de los recursos fiscales”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a la investigación de Contraloría por un eventual mal uso de su vehículo fiscal.

La situación se generó a raíz de una denuncia sobre un traslado que habría realizado la secretaria de Estado el pasado 23 de abril a una “actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra”, tal como se indicó en la denuncia.

En este contexto, el organismo contralor pidió un informe al ministerio.

A raíz de lo anterior, en diálogo con CNN Chile, Duco también abordó las críticas a su permanencia en el Gobierno liderado por el Presidente José Antonio Kast.

Duco sostuvo que “eso se respondió en tiempo y forma a Contraloría, con un oficio como corresponde. Y también asegurar y rectificar que en este ministerio no ha habido ningún mal uso de los recursos fiscales“.

Además, aseguró que “la única persona que puede cuestionar mi permanencia en el cargo es el Presidente de la República -del cual sigo teniendo su confianza- y, como en jerga deportiva se diría, el entrenador es quien toma esa decisión. En este caso, el Presidente de la República. Y hasta que él lo considere pertinente, yo seguiré siendo ministra del Deporte”.