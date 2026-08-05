Tras incendio en Quilicura: Gobierno pedirá el cierre de la empresa química por “no cumplir normativas básicas”

La ministra de Salud, May Chomali, confirmó este miércoles que el Gobierno pedirá el cierre de Panimex tras el incendio que afectó a la empresa de químicos ubicada en la comuna de Quilicura.

De acuerdo con Bomberos de Chile, la planta tuvo tres emergencias previas en 2013, 2014 y 2017, con características similares al siniestro de esta madrugada.

Asimismo, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, advirtió a T13 que “queda en evidencia que el protocolo no se ha actualizado, los errores son los mismos, llegamos a una emergencia donde no tenemos información”.

Ante los antecedentes, la secretaria de Estado anunció acciones legales y administrativas: “Se abrirá un sumario sanitario. Este es el tercer evento de esta empresa. Se le va a aplicar una multa muy importante y se está solicitando el cierre de la empresa por no cumplimiento de ciertas normativas que son básicas”.

Debido a la magnitud del fuego y la emisión de humo tóxico, el Gobierno decidió suspender las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna durante la jornada.

Paralelamente, se confirmó que por el momento no hay personas fallecidas ni lesionadas. Además, Bomberos sigue trabajando en el lugar para extinguir los últimos focos, pero aseguraron que el incendio ya está controlado.