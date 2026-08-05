Cobre sigue imparable y marca nuevos máximos históricos mientras el dólar se mantiene por sobre los $910

Sigue el rally del cobre luego de que durante la sesión de este miércoles registrara nuevos máximos históricos para el metal rojo.

Durante la tarde, el cobre cotizaba en US$ 6,75 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que le dio soporte al peso chileno frente al dólar, que se mantuvo por sobre los $910 al cierre de la sesión. En concreto, el dólar llegó a cotizar en $907,7 en horas de la mañana, pero revirtió su caída y cerró con un alza de $1,6 en $912,6.

“El USD/CLP muestra un comportamiento más mixto pese a la fortaleza del cobre”

A pesar de esta nueva alza del metal rojo en COMEX, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, afirmó que por ahora ese impulso no se ha traspasado con fuerza al tipo de cambio, reflejo de que las negociaciones en Medio Oriente siguen complicadas y generando cautela en el mercado.

“El USD/CLP muestra un comportamiento algo más mixto en la tarde: tras abrir cerca de $908, el par rebota hasta cotizar en torno a los $914, en un movimiento que contrasta con la fortaleza que sigue mostrando el cobre”, señaló.

“El frente geopolítico sigue siendo el principal factor de ruido. El petróleo, que ayer cayó cerca de 6% ante expectativas de un acuerdo inminente (…) En Wall Street, el tono es de toma de utilidades tras el fuerte inicio de agosto: SpaceX y AMD siguen presionadas tras sus resultados, mientras Amgen y Disney lideran las alzas del Dow”, cerró.

Por su parte, Lorenzo Matus, senior account manager de XTB, indicó que el movimiento responde más a un ajuste de posiciones que a un cambio de fondo: “Las negociaciones con Irán habrían entrado en una etapa más decisiva, con un 50% de probabilidad de acuerdo antes del viernes y señales de que Teherán y Omán ya definieron el trazado de una ruta de navegación por el estrecho de Ormuz“.

“Para la sesión del jueves, el mercado estará atento a las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. y a la balanza comercial de China, además de intervenciones de miembros de la Reserva Federal que podrían entregar pistas sobre el rumbo de la política monetaria”, añadió.

“En lo técnico, mientras el tipo de cambio se mantenga sobre los $910-911, el rebote podría extender su recorrido hacia la zona de $918-920; en cambio, una pérdida del soporte de $907-908 reabriría el camino hacia $900, escenario que mantiene vigente el sesgo bajista de fondo para el dólar en Chile”, concluyó.