Caída del dólar y cambio de expectativas de la Fed disparan al oro sobre los US$ 4.300

El oro registró este miércoles una fuerte subida y llegó a tocar un máximo de US$ 4.327,76 tras un alza de más del 4,1%.

La jornada de este miércoles se suma a la del martes 4 de agosto, cuando el oro ya había avanzado 1,52%, hasta cerrar en US$ 4.152,60 la onza. Con ello, el metal encadena dos sesiones consecutivas al alza y acumula una ganancia cercana al 5,6% en apenas dos días de operaciones.

El repunte se produce tras un cierre de julio más volátil para el metal precioso. El 31 de julio, el oro había retrocedido 1,29%, hasta los US$ 4.107,00 la onza, luego de un mes en que alternó jornadas de alzas y caídas.

El 30 de julio subió 1,55%, el 29 de julio avanzó 1,44%, pero el 28 de julio cayó 0,94% y el 23 de julio retrocedió 2,45%, una de las bajas más pronunciadas del período. Pese a esa volatilidad, el metal se mantuvo durante todo julio por sobre el umbral de los US$ 4.000 por onza.

Con las transacciones de miércoles, el oro se ubica en su nivel más alto desde mediados de junio, superando ampliamente los valores con que abrió el mes de julio, cuando cotizaba en torno a los US$ 4.005 la onza el día 20 de ese mes. El avance acumulado desde entonces supera el 7,8%.

La tendencia de las últimas semanas muestra que, tras un período de correcciones puntuales durante julio, el oro ha ido consolidando una recuperación sostenida en agosto, con dos jornadas consecutivas de alzas superiores al 1,5% y, este miércoles, un salto que más que duplica esos movimientos previos.