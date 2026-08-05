El rol de la sociedad civil en la lucha contra el cáncer: brechas de acceso y la urgencia de un sistema más equitativo

La experiencia de vivir con cáncer en Chile enfrenta desigualdades profundas que dependen del lugar de residencia y del tipo de tumor diagnosticado, según explica Cecilia Rodríguez, directora de Participación e Incidencia de la Fundación Me Muevo, en el podcast “Lo que la ciencia puede hacer”, una coproducción entre CNN Chile y AstraZeneca conducida por Macarena Morales.

Una alerta oncológica impulsada desde la sociedad civil

Rodríguez destaca que la reciente alerta oncológica, que busca dar solución en 90 días a los pacientes cuyas garantías expiraron, fue una demanda que las organizaciones de pacientes impulsaron durante los últimos dos años. Según explica, esta medida busca atender a cerca de 33.000 personas que requieren ser derivadas rápidamente a otros prestadores.

La especialista subraya que, si bien las cifras ajustadas por edad muestran cierto control de la enfermedad, la experiencia de los pacientes continúa siendo compleja y evidencia un desajuste entre los avances científicos y el acceso real a tratamientos.

Brechas territoriales que afectan el tratamiento oncológico

Uno de los principales problemas identificados por Rodríguez son las diferencias territoriales en el acceso a especialistas y terapias. La dirigenta cita un estudio poblacional publicado en la revista The Lancet que muestra diferencias en la expectativa de vida de mujeres dentro de la propia Región Metropolitana, según si residen en el sector oriente o poniente de Santiago.

Según Rodríguez, esta brecha se profundiza considerablemente al comparar la capital con otras regiones del país, afectando la disponibilidad de oncólogos y el acceso equitativo a tratamientos contemplados en la Ley Ricardo Soto.

En relación al cáncer de mama, la especialista llama a fortalecer la detección temprana mediante la mamografía, y plantea que tanto trabajadoras como empleadores deben normalizar el acceso a estos exámenes preventivos. Respecto al cáncer de pulmón, señala que esta patología ha sido históricamente subestimada, pese a su carácter silencioso y al aumento de casos en mujeres, además de desmentir que el riesgo se limite exclusivamente a personas fumadoras. En este contexto, recuerda que el programa de cesación del hábito tabáquico se encuentra actualmente incorporado en el GES.

Rodríguez también destaca el trabajo articulado entre el Estado, la academia, la industria y las organizaciones de pacientes, un proceso que atribuye en gran parte a la visión del doctor Jorge Jiménez de la Jara, fundador del Foro Nacional de Cáncer hace aproximadamente quince años. Según la dirigenta, en Chile existen más de 100 organizaciones agrupadas en redes como Asociaciones Oncológicas y Chile Unido por el Cáncer, que entregan acompañamiento a pacientes y familias.

Entre los desafíos pendientes, Rodríguez menciona el fortalecimiento del registro nacional de tumores, el desarrollo de tecnologías de diagnóstico precoz apoyadas en inteligencia artificial, y la necesidad de sostener la colaboración entre todos los actores del sistema de salud para enfrentar el aumento proyectado de casos oncológicos en el país.