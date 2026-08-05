Cámara aprobó reforma al Sistema de Admisión Escolar: Proyecto continuará su tramitación en el Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), siendo despachado al Senado.

La iniciativa tiene como objetivo devolver el reconocimiento al mérito y al esfuerzo de los estudiantes, además de otorgar libertad a los padres para elegir sus proyectos educativos.

Para ello, se modifica la Ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en cuyo texto se añade como condición que los establecimientos no sometan la admisión de los estudiantes a procesos de selección arbitrarios, “correspondiéndoles a las familias el derecho de optar por los proyectos educativos de su preferencia”.

Asimismo, se plantea que “el proceso de admisión escolar que desarrollen los establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado se realizará conforme a los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria. Considerará, especialmente, el derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos y la libertad de enseñanza, consagrados en la Constitución”, según detallaron desde la Cámara.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación del proyecto y señaló que este busca “volver a reconocer el mérito y reducir el peso que está teniendo el azar en la asignación de las vacantes del sistema educativo”.

Y agregó que el paso siguiente es el Senado, “donde espero que podamos también avanzar con esta iniciativa”.