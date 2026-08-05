Tras filtración de un audio: Contraloría oficia a Municipalidad de La Cruz tras hallazgo de plantación de marihuana

Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que ofició a la municipalidad de La Cruz tras hallazgo de una plantación de marihuana, luego de que se viralizara una conversación entre la alcaldesa Filomena Navia y un funcionario municipal.

A través de una publicación de X afirmaron que “la Contraloría General tomó conocimiento de una situación que podría constituir eventuales irregularidades administrativas, respecto del cumplimiento de la obligación funcionaria de denunciar hechos que pudieran revestir caracteres de delito previsto en la ley n.º 18.883”.

Desde el organismo, señalaron que el 4 de agosto la Contraloría Regional de Valparaíso solicitó un informe a la Municipalidad de La Cruz con antecedentes sobre la veracidad del hallazgo de plantación de marihuana por parte de funcionarios municipales en un predio particular, las medidas tomadas y si se presentó una denuncia penal, en qué fecha se realizó.

Este documento debe ser presentado ante la CGR en un plazo de 5 días administrativos.

“No te mando a identificar matas de marihuana”

En redes sociales circula el audio de una conversación entre la alcaldesa Navia y un funcionario municipal al que llama Jorge.

Durante la llamada, la autoridad le consultó dónde estaba y expresó su disconformidad por elevar un dron.

“¿Por qué no me preguntaste a mí eso? yo te hubiera llevado a la dirección, ¿qué vai con drones a huev… para allá? ¿para que la gente después diga que los ando sapeando? ¿Por qué haces tareas que yo no te pido?”, reclamó.

El funcionario respondió que él estaba cumpliendo con el “levantamiento de pozos” que le solicitó, a lo que la aludida respondió que “yo no necesito que la gente ande trabajando con dron, yo necesito que la gente vaya a terreno como hago yo, que camine, que vaya y converse con la gente. Y que cuando lo hagan sea pertinente”.

“Yo no te mando a identificar los pozos, no te mando a identificar matas de marihuana“, agregó Navia.

El funcionario intentó apelar a lo que la alcaldesa le criticó. Finalmente, la llamada finalizó con la alcaldesa diciendo que hablarán junto a otra persona porque “tengo problemas contigo”.