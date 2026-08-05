Día del Vinilo 2026 confirma su regreso con foco en la fabricación chilena del formato 7”

El Día del Vinilo volverá a reunir a fanáticos de la música, artistas, sellos discográficos y representantes de la industria en su quinta edición, que se realizará el próximo sábado 15 de agosto en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago.

La principal novedad de este año será el regreso de la fabricación nacional del formato de 7 pulgadas (7”), conocido popularmente como el single de vinilo, que volverá a producirse en Chile gracias a Selknam Record Pressing.

El encuentro tendrá entrada liberada y se desarrollará entre las 11:00 y las 20:00 horas, coincidiendo además con la conmemoración del Día del Rock Chileno.

Lanzamientos, reediciones y firmas de artistas

La organización adelantó que esta edición contará con cerca de 20 lanzamientos y reediciones, entre ellos nuevos títulos en formato de 7 pulgadas fabricados en Chile y publicaciones de artistas de la escena independiente y de bandas consolidadas.

El listado completo de discos será anunciado el 12 de agosto a través de las redes sociales oficiales del evento.

Durante la jornada también se realizarán firmas de discos con artistas como Simón Campusano, Fernando Milagros, Protistas, Congreso y Gondwana.

El programa también incluirá actividades dedicadas a distintos aspectos de la industria musical.

Entre ellas destacan conversatorios sobre la fabricación de vinilos en Chile, los 40 años del álbum Pateando Piedras, de Los Prisioneros, el desarrollo de la música chilena durante la década de 1990 y el diseño gráfico aplicado a los discos.

Además, se desarrollarán escuchas comentadas de álbumes como Nortinas War, de Protistas, y El sonido del misterio, de De Saloon.