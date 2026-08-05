Alvarado da por cerrado cruce con Squella y apunta a contramuestra para resolver caso Rodríguez

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, dio por superado su cruce con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, originado por las críticas contra el subsecretario Máximo Pavez tras la salida de Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda.

En entrevista con Radio 13C, Alvarado reveló que conversó con el senador durante la tarde del martes y aseguró que las diferencias sobre el manejo del caso no afectaron su relación personal.

“La diferencia de apreciación respecto a este caso la conversamos y es un tema superado. Yo doy vuelta a la página”, afirmó.

Respaldo a Máximo Pavez

La controversia comenzó luego de que Squella responsabilizara a Pavez por el proceso que terminó con la salida de Rodríguez, quien dejó el Gobierno después de que un examen arrojara un resultado positivo por consumo de drogas.

El timonel republicano acusó al subsecretario de ser el “responsable formal” de un procedimiento que, a su juicio, provocó una fuerte estigmatización contra la exautoridad de Hacienda.

Alvarado rechazó ese cuestionamiento y sostuvo que Pavez cumplió una función de coordinación, pero no puede ser responsabilizado por el resultado del examen.

“Él es quien se encarga, como contraparte, de que esta cosa funcione, pero los términos del resultado no pueden ser achacados a la gestión del subsecretario. Eso es totalmente absurdo y fuera de lugar”, manifestó.

El ministro agregó que las decisiones de esta naturaleza corresponden al Ejecutivo, aunque las opiniones de parlamentarios y dirigentes oficialistas sean escuchadas y discutidas.

Defiende salida del exsubsecretario

Alvarado también defendió la determinación adoptada por el Gobierno y afirmó que, considerando los antecedentes disponibles en ese momento, remover a Rodríguez fue una decisión políticamente necesaria y prudente.

Según explicó, el propio exsubsecretario colaboró con esa salida al poner su cargo a disposición para concentrarse en demostrar que los resultados iniciales podrían ser erróneos.

El biministro afirmó que las personas cercanas al Gobierno con las que ha conversado coinciden en que la respuesta del Ejecutivo fue adecuada frente al escenario que enfrentaba.

Distinguió, sin embargo, esa decisión institucional de la controversia posterior generada por la defensa pública de Rodríguez y las distintas posiciones que surgieron dentro del oficialismo.

Respecto de los esfuerzos del exsubsecretario para controvertir el examen, Alvarado sostuvo que corresponde al propio Rodríguez conducir ese proceso.

No obstante, consideró que la contramuestra constituye el primer paso para despejar las dudas y determinar si el resultado original fue correcto.

“Cuando uno tiene un resultado adverso y tiene la convicción de que no es consumidor, tiene que buscar todas las fórmulas para demostrar lo contrario. Pero, a mi juicio, ese camino se inicia con el proceso de la contramuestra”, señaló.