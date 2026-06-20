DMC emite alerta por vientos de hasta 110 km/h en dos regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por vientos moderados a fuertes para dos regiones del país.
Según informó el organismo, el fenómeno traerá consigo el desarrollo de tormentas de arena, producto de una “corriente en chorro”.
¿Cuándo y qué regiones se verán afectadas?
Desde la DCM explicaron que este evento afectará el sector cordillerano de las regiones de Antofagasta y Atacama, desde la madrugada de este domingo 21 hasta la mañana del lunes 22 de junio.
Para la región de Antofagasta se esperan rachas de vientos de hasta 100 km/h, mientras que en Atacama estas podrían alcanzar los 110 km/h
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