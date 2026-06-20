Clínica Alemana informa que Fernando Gago sufrió infarto agudo al miocardio y fue sometido a angioplastía

La Clínica Alemana informó que el técnico de Universidad de Chile, Fernando Rubén Gago, ingresó durante la madrugada del jueves 19 de junio tras presentar un infarto agudo al miocardio.
De acuerdo con el comunicado emitido por el recinto asistencial, al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por una obstrucción arterial.
La clínica detalló que dicha arteria era clave para una adecuada irrigación del corazón.
Fue sometido a una angioplastía
Según informó Clínica Alemana, a Gago se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent.
El procedimiento permitió restablecer el flujo sanguíneo normal, de acuerdo con la información entregada por el recinto.
El entrenador se mantiene bajo observación médica tras la intervención.
La clínica informó además que el paciente presenta buen ánimo y que en las próximas horas iniciará su rehabilitación cardíaca.
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