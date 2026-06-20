Cancillería nombra a Marco Antonio Aguayo como embajador en Misión Especial en Haití tras crisis de niños desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) determinó la designación de Marco Antonio Aguayo Tamsec como nuevo embajador en Misión Especial en Haití.

El diplomático, quien hasta la fecha se desempeñaba como el máximo representante de la República de Chile en Honduras, asumirá sus funciones de manera inmediata bajo la dependencia directa de la secretaría de Estado liderada por el canciller Francisco Pérez Mackenna.

La llegada del experimentado diplomático a la capital caribeña responde a la situación de los presuntos niños desaparecidos en Chile.

Según detalló el Minrel, el embajador en Misión Especial tendrá facultades clave para destrabar gestiones de alta sensibilidad: “El embajador tendrá a su cargo una supervisión total de las acciones de la embajada en Puerto Príncipe y coordinará desde allí los esfuerzos del ministerio con las autoridades locales y otros organismos tendientes a recolectar información que ayude a encontrar a los niños haitianos en Chile”.

Junto con las labores de rastreo de los menores de edad, el despliegue de Aguayo Tamsec apunta a una reestructuración profunda de la legación chilena en la isla, fuertemente golpeada en su operatividad durante el último tiempo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores especificaron que la nueva autoridad “coordinará el equipo de la Dirección Consular que hoy llega a Haití y contará con plenos poderes para ordenar las diligencias que considere necesarias tendientes a mejorar las operaciones para preparar la reapertura del Consulado en Puerto Príncipe”.

Como respuesta inmediata para evitar la replicación de irregularidades en la entrega de documentación y visados en la zona, las autoridades ministeriales ordenaron un drástico cambio en los estándares de fiscalización documental. De forma paralela al nombramiento del embajador en Misión Especial, “el canciller dispuso la implementación de un protocolo adicional de seguridad en los procesos consulares para reportar anticipadamente actividades sospechosas y prevenir fraudes e irregularidades”, cerrando así una jornada de ajustes urgentes en la política exterior chilena de cara a la crisis en el país caribeño.