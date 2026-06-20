PPD lanza consulta digital “PPD Escucha” para iniciar proceso de renovación interna tras elección de nueva mesa directiva

La nueva mesa directiva del Partido por la Democracia (PPD) puso en marcha una consulta interna a través de la plataforma digital ppdescucha.cl, instancia con la que la colectividad oficialista busca recoger directamente de su militancia y simpatizantes las ideas y propuestas que orienten el proceso de renovación profunda del partido. La iniciativa se enmarca en el diseño de modernización impulsado por la directiva encabezada por el diputado Raúl Soto, quien fue electo presidente del PPD el pasado 31 de mayo de 2026, asumiendo el compromiso de transformar a la colectividad en un partido moderno, cercano y digital para enfrentar los desafíos electorales venideros.

Con este despliegue, la tienda política busca abrir sus fronteras en un momento de cuestionamiento generalizado a los partidos tradicionales. “La renovación del PPD no se decreta desde un escritorio en Santiago, se construye escuchando a nuestra gente en cada rincón de Chile. Por eso abrimos PPD Escucha: queremos que cada militante y simpatizante sea protagonista, que nos diga cómo ve al partido y qué partido quiere para los próximos años. Sólo renovándonos de cara a la ciudadanía vamos a recuperar la confianza de la gente y volver a representar a las grandes mayorías”, explicitó el timonel y parlamentario, Raúl Soto.

A través de la plataforma web, militantes y simpatizantes de todo el país podrán participar de manera abierta y descentralizada, respondiendo un cuestionario que invita a reflexionar sobre la identidad del PPD, el rol que debe jugar en el Chile de aquí a 2030, y las causas y prioridades que deben motivar su acción política tras los últimos reveses del sector. Desde el equipo estratégico de la colectividad señalaron que la directiva sistematizará los resultados para nutrir las definiciones programáticas de la colectividad en sus próximos congresos ideológicos.

El proceso digital se da en medio de las tensiones internas por el reordenamiento de las fuerzas del Socialismo Democrático y los debates sobre la política de alianzas con el bloque del Frente Amplio. La plataforma estará disponible durante las próximas semanas para asegurar la participación de las regiones, buscando mitigar el histórico sesgo centralista que los propios militantes han criticado en procesos previos de toma de decisiones.