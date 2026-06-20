La ciencia sale en defensa de los chistes malos de papá: Podrían fortalecer el vínculo con los hijos

Los clásicos chistes malos de papá, esos juegos de palabras simples, predecibles y muchas veces vergonzosos, podrían tener más valor del que parece.

De acuerdo con un artículo de The Washington Post, distintas investigaciones sugieren que el humor cumple un rol importante en la crianza y que la risa compartida puede ayudar a fortalecer el vínculo entre padres e hijos.

Lejos de ser solo frases incómodas o bromas repetidas hasta el cansancio, este tipo de humor funcionaría como una herramienta social: rompe la tensión, abre conversaciones y genera momentos de complicidad familiar.

Qué hace que un chiste de papá funcione

El psicólogo Paul Silvia, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, ha estudiado miles de chistes publicados en comunidades digitales dedicadas a este tipo de humor.

Según sus análisis, los chistes de papá suelen apoyarse en tres recursos principales: los juegos de palabras, la interpretación literal de frases comunes y un humor deliberadamente obvio o pedante.

También tienden a funcionar mejor cuando tienen una estructura de pregunta y respuesta, o cuando incluyen personajes familiares como madres, padres, hermanos, abuelos o mascotas.

Silvia define este tipo de humor como amable, ligero y accesible, una fórmula que puede parecer simple, pero que permite que todos participen de la broma.

El valor de estos chistes no estaría necesariamente en provocar una carcajada. Incluso cuando generan una mueca, un suspiro o un “qué fome”, pueden cumplir una función emocional.

El psicólogo clínico Steven Sultanoff, académico de la Universidad de Pepperdine, explica que el humor puede generar una sensación de cercanía entre las personas.

En el caso de los padres, este tipo de bromas puede operar de forma parecida a los juegos simples de la infancia: no importa tanto la calidad del chiste, sino la interacción que produce.

La broma repetida, el juego de palabras absurdo o la frase predecible pueden transformarse en pequeños rituales familiares que los hijos recuerdan con el tiempo.

Por qué pueden ayudar en la crianza

La investigación sobre humor ha mostrado que la risa y la experiencia humorística pueden ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la tensión emocional.

Además, entender un chiste exige cambiar de perspectiva, reinterpretar una frase o aceptar una pequeña sorpresa. Ese proceso, según especialistas, también puede ayudar a regular emociones y enfrentar situaciones difíciles.

En ese sentido, los chistes de papá no solo buscan hacer reír: también pueden enseñar a los niños a jugar con el lenguaje, mirar los problemas con distancia y compartir momentos livianos con sus cuidadores.

Parte del encanto de los chistes de papá está justamente en que muchas veces son malos. Su incomodidad, su previsibilidad y su tono inocente los vuelven reconocibles.

Por eso, aunque puedan provocar vergüenza ajena, también construyen una marca afectiva: una forma de decir “estoy aquí”, de llamar la atención sin agresividad y de crear una conexión cotidiana.

La ciencia, al parecer, tiene una buena noticia para los papás bromistas: ese chiste que hace rodar los ojos también puede estar ayudando a fortalecer el vínculo con sus hijos.