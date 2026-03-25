Los dos “adversarios” del gobierno de Kast, según Carlos Larraín

En una reciente entrevista en el programa Última Mirada, el expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, abordó el escenario político nacional y entregó su visión sobre los primeros pasos del nuevo gobierno de José Antonio Kast.
Durante la conversación, Larraín sugirió enfocarse en los aspectos centrales de la nueva administración y dejar que “las astillitas vuelen”. En esa línea, diagnosticó que el actual gobierno enfrenta dos adversarios principales: por un lado, “la fronda de la gente educada, especialmente la ABC1” , y por otro, una “oposición que se cierre”.
Gestos simbólicos y un estilo “sencillo”
Pese a los desafíos, el ex timonel oficialista destacó que el presidente ya ha “restablecido ciertas cosas elementales”. Uno de los hitos que más valoró fue la apertura ciudadana del Palacio de Gobierno, afirmando que “la ciudad es del país completo y la moneda es el centro de la ciudad” , calificándolo como un acto “muy valioso”.
Respecto al estilo personal de Kast, Larraín fue enfático en defender su forma de comunicar. Aunque reconoció que algunos columnistas le exigen “más sofisticación” y lo critican por ser “parco de palabras” , el exsenador argumentó que es preferible “hablar en sencillo, sin sembrar odio”.
“Yo lo conozco de chico. Oye, es pan con pan, no engaña. Yo eso lo aprecio mucho”, sentenció. Contrastó este estilo con discursos más abstractos, asegurando que solía leer a “la señorita Karamanos y no le entendí una palabra”.
Además, se destacó la capacidad del mandatario para reírse de sí mismo ante los errores, un rasgo que se asocia directamente con la humildad.
Relación con Estados Unidos y Donald Trump
El panorama internacional también fue parte del análisis, especialmente ante la duda de si Kast tomaría una postura de subordinación frente a la figura de Donald Trump en Estados Unidos.
Larraín fue tajante al descartar esta premisa: “Yo creo que no”. Si bien reconoció que ambos líderes tienen “sintonía en las ideas centrales”, explicó que en la arena internacional cada líder prioriza su agenda interna. “Es lo que hace un presidente normalmente, poner los intereses de su país primero”, concluyó.