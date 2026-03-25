Los dos “adversarios” del gobierno de Kast, según Carlos Larraín

Sonia Montecino gesto de Adriasola de servir comida en La Moneda: "Estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional"

"¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que ella hubiera servido, Kast hubiera servido? Ahí tienes un mensaje de género absolutamente claro". Según Montecino, "estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional" que obliga al país a preguntarse empíricamente "quién cuida".