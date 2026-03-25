Juan Andrés Fontaine analiza la histórica alza de combustibles: “El ministro Quiroz hizo lo que había que hacer”

El exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, abordó en CNN Prime la histórica alza del precio de los combustibles. “Yo creo que el ministro Quiroz hizo lo que había que hacer y tengo confianza en que se buscaron las distintas alternativas”, afirmó.

El exministro de Economía durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine, se refirió a las medidas anunciadas por el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, para afrontar el alza de los combustibles.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre su visión de traspasar el incremento del precio a los consumidores, debido a que, según el secretario de Estado, no había recursos para seguir inyectando al Mepco, comentó: “Yo no puedo sino comprender y compartir la molestia generalizada por la subida del costo de los combustibles, que es producto de la guerra. Nosotros importamos el 100% del petróleo y la guerra ha disparado los precios, puesto que hay interrupciones en el estrecho de Ormuz y en distintas partes del mundo se están viviendo situaciones de este tipo; esto es algo generalizado”.

En esa línea, planteó que existían dos caminos: uno, mantener el esquema del Mepco, que lo que hace es bajar los impuestos a los combustibles cuando está alto, puesto que de esa manera “amortigua el impacto”, pero que, a su vez, implica “un gasto de recursos muy importante”. Eso, sostuvo, fue lo que ocurrió en 2022 con la guerra en Ucrania.

“Se disparó el precio del petróleo e incluso estuvo más alto que ahora por cerca de tres meses. Y efectivamente ahí lo que el Estado gastó fue del orden de US$2.376 millones para mantener el precio relativamente estable y, afortunadamente, al poco tiempo el precio cayó y, en consecuencia, esto no siguió siendo un drenaje o una sangría de recursos fiscales continuos. Lo que ocurre hoy día es que no sabemos realmente ni cuándo ni cómo va a terminar una guerra”, explicó.

Al preguntarle si comparte el camino por el cual optó el Gobierno, afirmó: “Yo creo que el ministro Quiroz hizo lo que había que hacer y tengo confianza en que se buscaron las distintas alternativas”, y enfatizó que “había que encarar la realidad”.

“Lo único que podían hacer las medidas paliativas era demorar un poco el efecto, con un costo fiscal importante. Es prioritario usar esos recursos fiscales para apoyar a la gente que menos tiene, y eso es lo que se está haciendo a través de las medidas paliativas”, concluyó.