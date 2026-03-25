Carlos Larraín por críticas de falta de “sofisticación” de Kast: “Yo solía oír, leer a la señorita Karamanos y no le entendía ni una palabra”

El extimonel valoró el hecho de que el Mandatario se haya ido a vivir a La Moneda y destacó "esa cosa decente que tiene".

El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín participó de Última Mirada y defendió el inicio del gobierno de José Antonio Kast.

El extimonel valoró el hecho de que el Mandatario se haya ido a vivir a La Moneda y destacó “esa cosa decente que tiene”.

“ Yo lo conozco de chico. Oye, es pan con pan, no engaña. Yo eso lo aprecio mucho, fíjate”, aseguró.

En ese sentido defendió a Kast de quienes lo critican “por ser parco de palabras. He leído los artículos de un columnista que hay que le exige más sofisticación. Oye, yo yo solía oír, leer, leer a la señorita Karamanos y no le entendía ni una palabra, fíjate”.