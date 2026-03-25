Juan Andrés Fontaine por publicación de “Estado en quiebra”: “Ese tipo de exageraciones provocan una desconfianza innecesaria”

El exministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine, abordó en CNN Prime la controversia que generó la frase “Estado en quiebra” en diversas publicaciones en las redes sociales institucionales del Gobierno para describir la situación financiera en el marco del anuncio del alza de combustibles.

El exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, abordó en CNN Prime la controversia generada por una publicación en las redes institucionales del Gobierno que mencionaba un presunto “Estado en quiebra”, en medio del anuncio del alza del precio de los combustibles ante la crisis en Medio Oriente.

“Creo que es una exageración, y ese tipo de exageraciones ciertamente provocan una desconfianza innecesaria. Lo que se está haciendo, entiendo yo, por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast y del ministro Jorge Quiroz, es adoptar medidas fiscales necesarias precisamente para evitar que el país llegue a una quiebra”, remarcó.

En esa línea, enfatizó que las medidas que se están implementando son preventivas. Sin embargo, advirtió que “si seguimos por este camino de alto gasto público y de alto endeudamiento, a la larga caeríamos en una situación de crisis fiscal, que es una especie de quiebre”.

Respecto a la contingencia , Fontaine sostuvo que “nosotros tenemos una economía sólida”, pese a la coyuntura internacional.

“Las condiciones externas, pese a la fuerte subida del precio del petróleo, siguen siendo buenas gracias al alto precio del cobre. En consecuencia, lo más importante en este momento es llamar a la tranquilidad. No hay una situación de crisis; se están tomando medidas que, a mi juicio, son apropiadas para evitar que a futuro podamos caer en una situación de ese tipo”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró: “Jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”.

En tanto, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, complementó: “Me sumo a las declaraciones del ministro. Creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada”.

Las repercusiones tras la publicación en redes sociales

Cabe mencionar que la Contraloría General de la República (CGR) requirió vía oficio a la Segegob que informe sobre este tema en un plazo de cinco días hábiles.

“Se requiere informar sobre los recursos públicos y el personal involucrado en la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación”, consignó el organismo.

Consultado por su experiencia cuando fue ministro durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, previo al estallido social, y tras su frase “el que madrugue será ayudado con una tarifa más baja”, en medio del alza del transporte público, Fontaine reflexionó sobre los errores que puede cometer una autoridad cuando está expuesta en la esfera pública.

“Yo creo que el único consejo que me atrevería a dar, no soy autoridad en materia de comunicación, es que si uno siente que lo que ha comunicado ha provocado una señal que no era la que quería dar, lo más conveniente es retirar inmediatamente la frase”, señaló.

Y concluyó: “Hay que borrar de inmediato el error. Todos cometemos errores, particularmente en el terreno de las comunicaciones. Los ministros están permanentemente sometidos a interrogatorios por parte de la prensa y de los parlamentarios, y es frecuente que se produzcan problemas de comunicación que luego hay que aclarar”.