“El Presidente Boric no nos quería invitar”: Aedo critica exclusión de la DC del Gobierno y asegura que “debió ser parte”

El parlamentario —hoy parte del comando de Jeannette Jara— aseguró que la Democracia Cristiana pudo haber aportado estabilidad al Ejecutivo, y afirmó que, de haber existido una invitación formal desde La Moneda, él habría impulsado la participación de su colectividad en el gabinete.

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) y miembro del comando presidencial de Jeannette Jara, Eric Aedo, reconoció este domingo que su partido cometió un error político al no integrar el Gobierno del Presidente Gabriel Boric desde un inicio.

“En retrospectiva, no haber sido parte de este Gobierno fue un error, y lo he planteado al interior de la DC“, afirmó Aedo en conversación con Tolerancia Cero, marcando una postura autocrítica frente a la decisión tomada por la colectividad tras la segunda vuelta presidencial de 2021.

El parlamentario fue más allá y apuntó a que la exclusión de la DC no fue solo una decisión partidaria.

“Creo que fue un error, debimos haber participado (…). Yo creo que el Presidente Boric no nos quería invitar al Gobierno“, sostuvo.

Aedo también señaló que habría respaldado la incorporación de su partido al oficialismo.

“Si nos hubiese invitado, yo hubiese propuesto haber ingresado, con toda franqueza”, comentó.

El diputado puntualizó diciendo que la presencia de la DC habría sido clave para la gobernabilidad: “Fue un error porque nosotros le hemos dado mucha estabilidad a este Gobierno”.