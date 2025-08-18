Aedo afirma que proyecto de aborto libre no contaría con votos DC si fuese impulsado

Si bien la candidata Jeannette Jara ha dicho que no formará parte del programa de gobierno, el diputado y miembro de su comando señaló que si fuese presentada de todas formas una iniciativa de aborto sin causales desde su partido no estarían por apoyarlo.

La candidata presidencial Jeannette Jara presentó los lineamientos de su programa de gobierno y entre lo que plantea se omite aludir a un proyecto de aborto libre. Al respecto, la abanderada de centro izquierda afirmó que no es parte del programa y que para este se han enfocado en aquello que une más que en lo que divide.

Esto, sobre todo luego de sumar a la Democracia Cristiana a su candidatura.

Sobre el tema habló en Tolerancia Cero el diputado Eric Aedo, también miembro del comando de Jara, quien expresó que más allá de que lo planteara de todas formas la candidata, desde la DC no estarán los votos para respaldar una iniciativa como el aborto libre.

“Hasta acá, no está (en el programa de gobierno). Yo espero que no esté y si llegase a estar, no están los votos de la Democracia Cristiana para apoyar un proyecto de aborto libre”, afirmó el parlamentario.