Cruz-Coke afirma que Matthei tiene posibilidades “intactas” en la presidencial: “Hace dos meses Kaiser era la novedad”

El senador y miembro del comando de la abanderada de Chile Vamos aseguró que la campaña completa será "móvil", con variaciones en las encuestas de opinión, desdramatizando la posición en la que Matthei se encuentra, detrás de Kast y de Jara.

La carrera presidencial continúa y como cada semana las encuestas de opinión dan una imagen de cómo se proyecta la elección. Y en cada una se mantiene una tendencia que posiciona a José Antonio Kast como la primera preferencia, seguido de Jeannette Jara y más atrás Evelyn Matthei.

Por ejemplo, la última Cadem deja a Kast con un 28%, a Jara con un 25% y a Matthei con 14%.

Sobre su desempeño habló en Tolerancia Cero el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien señaló que más allá de lo que reflejan las encuestas su abanderada tiene las posibilidades intactas para avanzar a segunda vuelta.

“La elección todavía está absolutamente fría como para que el electorado pueda decidir sobre la base de propuestas. Se acaban de inscribir hoy día los candidatos. Se acaba de inscribir Artés, Marco Enríquez-Ominami, Parisi. Y tengo la impresión de que las posibilidades de Evelyn Matthei están absolutamente intactas y la elección está abierta”, afirmó el parlamentario.

A ello, agregó que “hace poco más de dos meses el señor Kaiser era la novedad del año, era lo mejor desde la invención del pan tostado y le decían a José Antonio Kast ‘bájese, porque resulta que Kaiser representa todo lo que usted no tiene. Es nuevo, joven, representa los mismos valores y viene en alza’. Veamos dónde están los números hoy día, qué ha pasado con esos números”.