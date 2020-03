“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos“, dice el primer artículo de los Derechos del Hombre y del Ciudadano publicado en 1789 en Francia, hito fundamental de la Revolución Francesa, en el cual no se incluye a las mujeres porque simplemente no eran consideradas ciudadanas.

Durante mucho tiempo, las mujeres crecieron destinadas a estar en segundo plano en la sociedad y no fue hasta 1791, cuando se publicó la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que comenzó el largo camino para la emancipación.

A nivel nacional, hay dos movimientos feministas históricos que marcaron el comienzo de la lucha por la equidad.

La primera fue la ola feminista que se vivió entre 1913 y 1949. En esta época, las sufragistas exigieron el derecho a ser consideradas ciudadanas y así poder ejercer su derecho a voto, lo cual lograron en 1934 para las elecciones municipales y en 1949 para las presidenciales y parlamentarias.

Posteriormente en 1973, surgió la segunda ola, donde las feministas lucharon en contra de la dictadura y, luego, por los aspectos privados de sus vidas.

Mujeres que experimentaron estos procesos, y que han presenciado la nueva ola feminista, relataron a CNN Chile cómo han vivido las nuevas reivindicaciones y sus opiniones frente al movimiento.

1. Anita Ruz (94 años), Renca

—¿Qué es para ti el feminismo?

—Las feministas lograron que tuviésemos derecho a voto. Yo no participé de esa lucha porque vivía en Larmahue y ahí no pasaba nada, ya que era un pueblito chico del campo. Después me vine a Santiago y voté, no me acuerdo el año, porque fue hace mucho, pero sabía que gracias a ellas y su lucha podía ejercer mi derecho como ciudadana. El feminismo está bien, ahora las jóvenes tienen que luchar por el feminismo. Mi nieta va a todas las marchas feministas y ha estudiado sobre el tema y ella cuenta de cosas que no sabía, como por ejemplo, que han conseguido leyes para avanzar con la equidad y el fin de la violencia hacia las mujeres. En mi tiempo las mujeres no estudiaban, teníamos que trabajar en la casa y cuidar al marido y a los hijos. A mí no me molestó hacerlo, pero estoy segura que mi nieta no lo haría.

—¿Cómo ves y cómo vives la actual ola feminista?

—He notado un cambio. Yo no salgo mucho de la casa porque me fracturé la cadera, pero veo las noticias y me gusta leer diarios y revistas. Ahí me he dado cuenta cómo las mujeres exigen sus derechos y se habla de cosas que antes no se hablaba, como la violencia entre parejas. Antes era normal que el hombre fuese violento con la mujer, sobre todo si estaban casados y ahora no es así. Quizás sigue pasando, pero cada día más mujeres saben que eso no lo tienen que aguantar. Me siento representada por las feministas y por la lucha que están dando. Son valientes porque se atrevieron a sacar la voz. Me alegra que las mujeres defiendan sus derechos.

2. Mireya Labra Herrera (87 años), Rancagua

—¿Qué es para ti el feminismo?

—Para mí el feminismo es que de una vez por todas las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres.

—¿Cómo ves y cómo vives la actual ola feminista?

—La nueva ola feminista la veo con esperanza. Fui parte de las mujeres que pudimos votar por primera vez en el siglo pasado y eso fue un gran avance pero lo de ahora es bueno. Hay mucho por conseguir todavía.

3. Odette Illanes (90 años), Las Condes

—¿Qué es para ti el feminismo?

—La justicia y el derecho que tienen las mujeres de ser tratadas de igual forma en su rol en la vida, y que tengan igualdad de oportunidades para desempeñarse en lo que quieran.

—¿Cómo ves y cómo vives la actual ola feminista?

—Si bien yo no tuve experiencias machistas en mi vida en general, creo que está bien que se rebelen ante cualquier tipo de desigualdad. Tuve la suerte de tener un marido que, a pesar de tener una profesión propia y muy exigente, compartió y respetó mis aspiraciones profesionales, colaborando con las obligaciones hogareñas, pero no era lo común en esa época. En lo profesional siempre me trataron como una igual, pero estoy consciente que en mi área se hacía más fácil ya que aún había pocos profesionales, creo que debería ser así siempre para una mujer. Si yo fuera joven y viviera las experiencias de mis congéneres, sería feliz participando en Lastesis.

4. Laura Roa (82 años), Valparaíso

—¿Qué es para ti el feminismo?

—Ser mujer y hacerte valer por tus logros, tus ideas. No es una competencia con el hombre, es un complemento de dos seres que se aman. Ser feminista no es creer que puedes hacer todo lo que hace el hombre y desplazarlo o humillarlo. Creo que es válido ser femenina en el vestir, hablar y las actitudes.

—¿Cómo ves y cómo vives la actual ola feminista?

—Me gustan mucho las actividades que hablan o enseñan la liberación femenina. Siempre pensé y me sentí aplastada, usada, manipulada. Nos enseñaron a obedecer. La iglesia nos enseñó el pecado y fuimos condenadas sólo a tener hijos, a aguantar el abuso y la infidelidad del esposo. Me gustan mucho las protestas de las jóvenes, trato de mantenerme vigente.

5. Sara Vásquez (79 años), San Felipe

—¿Qué es para ti el feminismo?

—El feminismo para mí es la rebelión de los años terribles que estuvo humillada la mujer por los hombres. Nosotras no nos dábamos cuenta de que los niños sólo jugaban con hondas y bolitas, y las niñas tenían que jugar solamente con muñecas. Ahora todo cambió gracias al feminismo.

—¿Cómo ves y cómo vives la actual ola feminista?

—Me siento totalmente representada por el feminismo. Lo apoyo en su totalidad porque al fin las mujeres tienen un lugar preponderante dentro de esta sociedad que fue terriblemente machista. Esperemos que con la rebelión de las mujeres esté cambiando todo. Ya no somos las aplastadas, las que estamos en tercer lugar, sino que ese dicho de que ‘detrás de un hombre hay una mujer’, eso no debe ser nunca. Yo tengo 79 años y veo que nosotras somos las que damos vida a esos seres y muchas veces tenemos cierta culpa en el hecho de que los hacemos de esa forma. Pero ahora los tiempos cambiaron, ya no va a ser así.