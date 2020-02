VIDEO RELACIONADO – Chimamanda Ngozi y el rol de feminismo ( 02:20)

“Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu blusa es muy pequeña. No muestres tanta piel. Cúbrete”. Así comienza uno de los virales feministas más recientes.

Se trata del video publicado por la revista Girls. Girls. Girls, que en casi tres minutos de duración muestra la presión que se ejerce sobre las mujeres a diario.

A través del duro relato de la actriz y política Cynthia Nixon, se escuchan las palabras del poema Be a lady, they said (Se una dama, dijeron) de Camille Rainville.

“Deja algo a la imaginación. No seas tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades”, son algunas de las palabras que pronuncia la protagonista de Sex & The City, quien reventó las redes sociales a los pocos minutos de subir el video a su cuenta de Instagram.

La profunda voz de la ex candidata a gobernadora de Nueva York y las impactantes imágenes que contribuyen a la narración, hacen del trabajo audiovisual un crudo reflejo de las contradictorias exigencias que las mujeres reciben desde el día uno.

“No hables muy fuerte. No hables mucho. No seas intimidante. ¿Por qué eres tan miserable? No seas una perra. No seas mandona. No seas emocional. No llores. No grites. No digas maldiciones”, son sólo algunas de las frases que reproducen no sólo las personas alrededor, sino la televisión, la publicidad y las mismas redes sociales.

Lo más sorprendente del video es que siempre va a haber una frase con la que te identifiques. “No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Por Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne”. Y así un sinfín de micromachismos con los que han sido juzgadas a lo largo de sus vidas.



“No digas que sí. No digas que no. Simplemente ‘sé una dama’, dijeron”.

Mira aquí el video completo subtitulado: