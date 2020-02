La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, valoró el llamado del presidente Sebastián Piñera a generar un acuerdo para “condenar la violencia”. En entrevista con Hoy es Noticia de CNN Chile, la senadora manifestó que “si queremos que nuestro país salga adelante, que volvamos a tener cierta normalidad, hay que condenar la violencia en todas sus formas”.

La timonel del gremialismo emplazó a la oposición a endurecer su discurso frente a los incidentes que se produjeron en Viña del Mar durante la primera jornada del Festival: “No podemos tratar como héroes a quienes usan la violencia para poder manifestar una postura que puede ser súper legítima, pero el camino que optan no es legítimo. Nosotros creemos que acá todos tienen no sólo que condenar la violencia como en frases de buena crianza, sino que además su actuar tiene que ser coherente con eso“.

En la misma línea, planteó que todas las fuerzas políticas se tienen que alinear para respaldar el actuar de Carabineros. “¿Cómo queremos que la fuerza policial se defienda ante gente que está dispuesta a quemar autos de personas que probablemente con el esfuerzo de su trabajo todavía lo están pagando, o a tirar bombas molotov dentro de un hotel que tenía personas, o tirar autos de una automotora de un segundo piso, o simplemente agredir a otros por pensar distinto?”, cuestionó.

“Pongámonos de acuerdo, porque no lo pueden hacer con un discurso, ni con pistolas de agua. Lo tienen que hacer con uso de la fuerza. Si alguien cree que esto lo vas a lograr controlar con un discurso o con pistolas de agua, es absurdo“, agregó.

8M

La senadora también se refirió a la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, asegurando que se ha sentido discriminada por algunos colectivos feministas.

“Espero que marzo sea el mes de las mujeres, y no sólo de algunas mujeres, porque yo en carne propia he sufrido la discriminación de grupos feministas por no pensar políticamente como ellas”, afirmó.

La parlamentaria argumentó que “como mujer, como mamá, creo que tengo los mismos derechos que ellas a poder plantear mi posición”. Esto en relación a su postura, por ejemplo, contraria al aborto.

Finalmente, la presidenta de la UDI aseguró que hay agrupaciones que plantean el feminismo como una “lucha ideológica”.