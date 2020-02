El presidente Sebastián Piñera encabezó un consejo de gabinete en su primera jornada de regreso de sus vacaciones, instancia cuyo foco fue discutir los objetivos de este 2020.

Tras la cita de la mañana de este lunes, el mandatario aseguró en conferencia de prensa: “estoy seguro que interpreto a la inmensa mayoría de mis compatriotas al afirmar que Chile ya ha tenido demasiada violencia y que llegó el tiempo de un gran acuerdo por la paz”.

En esta línea, aseveró que el “acuerdo tiene que incluir, no sólo condenar la violencia venga de donde venga, no sólo defender la democracia y el estado de derecho en todo lugar y circunstancia, sino que también condenar a los que no condenan la violencia”.

El mandatario enfatizó en que “la línea divisoria no es entre Gobierno y oposición, es entre aquellos que creen en la democracia y que quieren vivir en paz y aquellos que practican la violencia y quieren destruir nuestra democracia”.

Además, realizó un llamado a la sociedad civil y parlamentarios para acelerar durante el mes de marzo el avance en los cambios propuestos desde el Ejecutivo contenidos en su agenda social.

La iniciativa del Gobierno tiene por objetivos principales el reajuste de pensiones para la clase media, la creación del ingreso mínimo garantizado y una reforma al sistema de salud.

Aparte de la agenda social, Piñera apuntó a la necesidad de “impulsar una agenda de orden público y seguridad ciudadana”.

Para ello, le pidió a los parlamentarios que “empujemos e impulsemos proyectos de ley tan importantes como la modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, la modernización de nuestro Sistema Nacional de Inteligencia y que aprobemos la ley de infraestructura crítica”.

Junto con esto, agradeció la labor que cumple Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en “el resguardo del orden público y la protección de la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Plebiscito 2020

La máxima autoridad hizo referencia al plebiscito del próximo día 26 de abril para saber si los chilenos quieren o no una nueva constitución.

Respecto a este punto, afirmó que “necesitamos vivir en paz y asegurar el orden público para poder tener un plebiscito que sea democrático, limpio y transparente”.

Finalmente, el presidente aseguró que desde el Ejecutivo van a “respetar la decisión que libre y soberanamente tomemos los chilenos el día 26 de abril”.