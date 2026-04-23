Mora crece 15% en un año: Hay más de 4 millones de personas con deudas impagas en Chile

Conduce: Nicolás Paut.

Este miércoles, la Universidad San Sebastián (USS), en conjunto con Equifax, publicó los resultados de su Informe de Deuda Morosa, el cual indicó que hay más de 4 millones de personas morosas en el país.

En comparación con abril del año anterior, se registró un alza del 15% en la mora total, la cual alcanzó los US$10.828 millones, equivalentes a un 2,93% del PIB.

En Agenda Económica, el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, explicó que “llevamos 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8%, promediando un 8,5% en los últimos años, con una economía que durante el segundo semestre se ralentizó de manera muy abrupta, con un crecimiento del 1,7%, lo que fue refrendado por dos Imacec negativos consecutivos en enero y febrero. Todo eso impacta directamente la capacidad de pago de las familias y explica en buena medida este aumento”.

Por otro lado, abordamos el descontento del Partido de la Gente (PDG) con el Gobierno, ya que acusan que no se integró una de sus peticiones al proyecto de reconstrucción nacional, que buscaba establecer un impuesto fijo a las pymes del 12,5%.

Asimismo, analizamos una de las medidas de la legislación que busca acelerar los permisos medioambientales para aumentar el crecimiento económico.

En jueves de Agenda Trabajo, abordamos cómo las empresas están usando la inteligencia artificial para capacitar a sus empleados, ya que un estudio reveló que uno de cada cuatro se capacita con ella.

Por último, conversamos sobre el IPC de abril, que sería de un 1,6%, y la tasa de interés, que no bajaría, según el Banco Central.

Revisa el programa completo