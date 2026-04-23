Pronostican frente frío y lluvias para el fin de semana: Revisa el pronóstico completo

En CNN Tiempo conversamos con la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, sobre su pronóstico para el último fin de semana de abril.

Henríquez indicó que desde este viernes habrá “precipitaciones desde la zona sur hasta Magallanes debido a un anticiclón que está bastante estable, bien fortalecido y que no quiere moverse de gran parte del territorio. Y eso hace que tengamos estas precipitaciones solamente en ese tramo”.

A esto se le suman las bajas temperaturas que se esperan durante este fin de semana.

“Se puede esperar que el sábado y domingo sean los días más fríos de la semana, con temperaturas muy frescas, incluso bajo cero, por ejemplo, en la Patagonia. También estaba viendo que en la Región Metropolitana, aunque está más al norte, podríamos tener temperaturas de 3 a 5 °C durante el sábado y domingo al amanecer”, señaló.

La experta especificó que durante este viernes “también llegará un sistema frontal que reforzará las precipitaciones y se extenderá hasta el día sábado; es probable que se mantengan e incluso se intensifiquen un poco entre las regiones de Aysén y Magallanes”.

Asimismo, comentó que en este domingo 26 de abril ingresará otro sistema frontal que va a incrementar las lluvias y se desplazará hasta las regiones del Biobío y Ñuble, pero aclaró que serán “bastante débiles”.

Para la zona norte del país, explicó que el territorio se mantendrá con “condiciones estables, la típica nubosidad; es probable que aparezca algo de nubosidad en Atacama, quizás en la región de Coquimbo hacia el término del fin de semana, pero más que eso no hay condiciones muy desfavorables”.