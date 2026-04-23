Kast sugiere visita a Bolivia tras reunión de cancilleres: “Espero pronto reunirme con el presidente Rodrigo Paz”

A través de redes sociales, el mandatario valoró los acuerdos alcanzados por Francisco Pérez Mackenna y Fernando Aramayo, y manifestó su intención de avanzar en el vínculo bilateral.

El acercamiento diplomático entre Chile y Bolivia sumó un nuevo respaldo desde el gobierno.

El presidente José Antonio Kast destacó los avances alcanzados tras la reunión bilateral de cancilleres realizada en La Paz, subrayando la proyección de la relación entre ambos países.

A través de redes sociales, el mandatario afirmó que existe espacio para profundizar los vínculos.

“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación”, escribió, valorando los resultados del encuentro diplomático.

El jefe de Estado también dejó abierta la posibilidad de un próximo viaje oficial.

“Valoro el encuentro y acuerdos alcanzados entre cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo. Espero pronto visitar Bolivia y reunirme con el presidente Rodrigo Paz“, escribió el jefe de Estado.

El respaldo presidencial se produce luego de la cita encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna y Fernando Aramayo, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en cooperación bilateral y en la construcción de entendimientos en áreas de interés común.

Ambas delegaciones destacaron la voluntad de fortalecer la relación, pese a las diferencias históricas, apostando por una agenda centrada en el diálogo y la colaboración.