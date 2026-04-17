CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

El histórico dirigente de la Democracia Cristiana —exministro, exsenador y expresidente del partido— será el primer invitado del ciclo de entrevistas en profundidad que se estrena el domingo 19 a las 22:00 horas por CNN Chile.

CNN Íntimo vuelve a las pantallas de CNN Chile con una nueva temporada que promete conversaciones sin apuro, recorridos biográficos y miradas que van más allá de la coyuntura.

El ciclo, conducido por Matilde Burgos, se estrena este domingo 19 a las 22:00 horas y abrirá con una figura central de la historia política chilena reciente: Andrés Zaldívar Larraín.

Zaldívar fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, una de las voces opositoras más visibles durante la dictadura militar, senador por varios períodos, presidente del Senado y también presidente de la Democracia Cristiana. Su trayectoria atraviesa más de seis décadas de vida republicana chilena y lo ha convertido en un testigo privilegiado y muchas veces protagonista de los momentos bisagra del país.

En la conversación con Matilde Burgos, Zaldívar repasa su historia personal, su formación política, los episodios menos conocidos de su exilio y los años de dictadura, y sus reflexiones sobre el presente de la DC, una colectividad que vive uno de los momentos más desafiantes desde su fundación. También aborda el escenario político actual, las tensiones del sistema democrático y su mirada sobre el recambio generacional en la política chilena.

Sobre el espíritu que guía esta nueva temporada, Burgos resume así la propuesta editorial: “Detrás de cada personaje hay una historia que merece ser contada. Recorridos que inspiran, conversaciones que revelan. En CNN Íntimo buscamos entender, escuchar sin prisa, mirar más allá de lo evidente. Porque las preguntas necesitan tiempo, y las respuestas también”.

La nueva temporada de CNN Íntimo se emite todos los domingos a las 22:00 horas por las pantallas de CNN Chile, con repeticiones durante la semana y disponibilidad completa en el sitio cnnchile.com y en el canal oficial de YouTube.