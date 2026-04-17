Sebastián Sichel por Plan de Reconstrucción: Decir que “beneficia a los más ricos, es no entender el sistema tributario chileno”

En conversación con CNN Prime, el jefe comunal llamó al Congreso a dejar la confrontación política y advirtió sobre una “parálisis económica” que, a su juicio, requiere medidas urgentes para reactivar el crecimiento.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respaldó este viernes el Plan de Reconstrucción impulsado por el gobierno, destacando sus medidas económicas y cuestionando las críticas desde la oposición, en medio del debate por su tramitación en el Congreso.

En conversación con CNN Prime, el jefe comunal valoró la iniciativa, subrayando su enfoque en la reactivación.

“Me parece un buen proyecto”, afirmó, enfatizando que una de sus principales fortalezas es la rebaja de impuestos a las empresas.

Sichel argumentó que la actual carga tributaria dificulta el crecimiento, especialmente de las pymes.

“Hoy día la carga impositiva hace imposible invertir en esas empresas”, señaló.

Además fue catégorico en señalar que “la crítica de que el proyecto beneficia a los más ricos, es no entender el sistema tributario chileno”.

#CNNPrime | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por Plan de Reconstrucción: “Me parece un buen proyecto. Tiene cosas que para mí son esenciales, como la rebaja de impuestos a las empresas, (….). Creo que la crítica de que el proyecto beneficia a los más ricos, es no entender el… pic.twitter.com/7WYWP50gG2 — CNN Chile (@CNNChile) April 18, 2026

En ese sentido, explicó que los impuestos personales se aplican al momento de retirar utilidades, por lo que la rebaja busca incentivar la reinversión.

“Es una gran noticia para Chile”, añadió.

Respecto al impacto político de la iniciativa, Sichel llamó a no transformar su aprobación en un juicio sobre el gobierno del presidente José Antonio Kast.

“Nunca es bueno que un gobierno defina su éxito o su fracaso en torno a un proyecto en particular (…). Al final el éxito del gobierno se gestiona en cuatro años y no si le va bien un proyecto o no”, sostuvo.

En esa línea, instó al Congreso a centrarse en el contenido del proyecto y no en disputas políticas.

“Yo le diría al Congreso que llegó la hora de dejar de jugar a la barra brava, que se juegan un proyecto de ley. Que piensen un poquito en Chile”, afirmó, criticando lo que calificó como una lógica de confrontación.

Finalmente, advirtió sobre la situación económica del país y la necesidad de actuar con urgencia.

“Tenemos un problema de parálisis económica y tenemos que movilizar la economía si queremos que la gente tenga pega”, puntualizó.