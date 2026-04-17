Sana Mente regresa este sábado con nueva temporada

La nueva temporada del programa, una coproducción con Grupo CAP y Fundación Rassmuss, se estrena este 18 de abril a las 22:00 horas, marcando su retorno con nuevos contenidos sobre salud mental.

Sana Mente está de vuelta con una nueva temporada. La coproducción de CNN Chile, Fundación Rassmuss y Grupo CAP cumple cinco años al aire, consolidándose como un espacio seguro y necesario dedicado al bienestar y la salud mental.

El programa regresa con nuevas voces, nuevas secciones y más herramientas orientadas a fortalecer habilidades que permitan sobrellevar el día a día, aprender, reflexionar y comprender el impacto de nuestras emociones en la vida cotidiana.

El programa busca convertirse en un patrimonio abierto para todas las personas que puedan necesitar estos contenidos, entregando herramientas concretas para el día a día. Así lo confirma Paloma Ávila, conductora de Sana Mente y directora de CNN Futuro. “Estamos orgullosos del recorrido que hemos hecho en Sana Mente, hablando de algo tan importante como el dolor humano, un ámbito en el que todos nos encontramos. Todos necesitamos encontrar nuevas herramientas para tener una vida más feliz, con nosotros mismos y con otros, y por eso queremos seguir acompañándolos en ese camino”.

En tanto, Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo CAP, señala que “seguir abriendo espacios para conversar sobre salud mental y bienestar es clave en un escenario donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado. Esta nueva temporada de Sana Mente busca aportar en esa línea, combinando evidencia, voces expertas y experiencias reales para abordar un tema que ha ido tomando un lugar cada vez más central en la sociedad”.

Sana Mente se perfila como el único programa de la televisión chilena enfocado exclusivamente en salud mental, una temática en constante evolución. En esa línea, Claudia Cifuentes, miembro del Directorio de Fundación Rassmuss, enfatiza, “hoy más que nunca necesitamos espacios para detenernos, entender lo que nos pasa y aprender a cuidarnos mejor. Esta nueva temporada de Sana Mente busca justamente eso: abrir conversaciones necesarias sobre salud mental, bienestar y cuidado, con información clara, expertos y testimonios reales. Porque hablar de bienestar no es una tendencia, es una urgencia”.

Estreno de temporada

Este sábado a las 22:00 horas se emitirá el primer capítulo de la nueva temporada, que contará con la participación de la neuropsiquiatra infantojuvenil Amanda Céspedes. Junto a Paloma Ávila, abordarán los desafíos en materia de convivencia escolar, en un contexto marcado por el aumento de la violencia en niñas, niños y adolescentes.

Adelantando parte de la conversación, Amanda Céspedes señala: “La violencia es social; ingresa, se infiltra en la escuela y se expresa allí, pero no está generada desde adentro. Ese es el peligro. Me ha tocado conversar mucho con distintas personas que tienen la idea de que la violencia escolar se gesta al interior de la escuela y, por lo tanto, es la escuela la que debe hacerse cargo. Es como el concepto de bullying, que se considera un fenómeno escolar, y no lo es: es un fenómeno social”.

Esta nueva temporada, Sana Mente reafirma su compromiso con la generación de contenidos que promuevan el bienestar emocional, abriendo espacios de conversación necesarios en la sociedad actual y acercando herramientas concretas a la audiencia.