“Avengers: Doomsday”: Primer tráiler en CinemaCon reveló a Robert Downey Jr. como Doctor Doom

El adelanto abrió en el Instituto Xavier y desplegó cruces entre los Avengers, X-Men y Fantastic Four.

Atención, fans del MCU: Disney proyectó en CinemaCon 2026 el primer tráiler de Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel Studios.

El adelanto, por primera vez ,cruza en pantalla a los Avengers con personajes asociados a los X-Men y Los Cuatro Fantásticos.

Este nuevo avance fue proyectado en la presentación del estudio en Las Vegas y, según asistentes y reportes de prensa, generó una reacción tan fuerte, que se exhibió dos veces durante el panel.

¿Qué se sabe del nuevo tráiler de Avengers: Doomsday?

Uno de los ejes del avance es el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), esta vez en un rol distinto al de Iron Man: el villano Victor von Doom, conocido como “Doctor Doom”.

People reportó que Downey subió al escenario junto a Chris Evans, además de los directores Joe y Anthony Russo y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, para presentar el material.

El avance abre en torno al Instituto Xavier y a Charles Xavier (Patrick Stewart) observando una luz en el cielo, antes de mostrar por primera vez a Doom en pantalla.

“En mi vida he luchado contra muchos guerreros mucho más fuertes que todos nosotros juntos, y murieron. Murieron enfrentándose a enemigos y amenazas que me daban mucho menos miedo que esta”, narra Thor en el tráiler, según el reporte de Entertainment Weekly.

“Todo lo que sacrificaron habrá sido en vano si no nos mantenemos unidos. Dejen a un lado sus insignificantes disputas. Y no den nada por sentado, salvo esto: si regresan, lo harán como hermanos y hermanas. Pero recuerden mis palabras: Vamos a necesitar un milagro“, agregó.

This guy… Robert Downey Jr. and Chris Evans face off on the CinemaCon stage. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/9oMT7qM4qZ — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 17, 2026

El tráiler despliega una película de alianzas cruzadas: aparecen reuniones y tensiones entre Avengers, Fantastic Four, Wakanda y personajes vinculados a los X-Men.

Entre los momentos descritos, se incluyen enfrentamientos como Shang-Chi vs. Gambit, escenas con Mystique (Rebecca Romijn) y la presencia de Namor (Tenoch Huerta) en interacción con Shuri (Letitia Wright).

En el cierre, Thor (Chris Hemsworth) intenta atacar a Doom y este último lo detiene con aparente facilidad.

Posteriormente, aparece Steve Rogers con un look distinto, sosteniendo (o convocando) el martillo Mjolnir, en una escena que sorprendió por implicar el retorno de Chris Evans.

Avengers: Doomsday fijó su estreno en cines para el próximo 18 de diciembre de 2026.