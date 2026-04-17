“No estará en la iniciativa”: Gobierno descarta que Plan de Reconstrucción incluya limitación en gratuidad

Los dichos del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, apuntan a despejar la incertidumbre que se había instalado en los últimos días, en medio de señales contradictorias desde distintas carteras de la actual administración.

El gobierno puso fin este viernes a la controversia sobre una eventual restricción etaria en la gratuidad universitaria, luego de confirmar que esa idea no formará parte del proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional que será ingresado al Congreso con carácter de “urgente”, tal y como fue anunciado por el presidente José Antonio Kast esta semana en cadena nacional.

La aclaración fue realizada desde Valparaíso por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien buscó cerrar una discusión que se había extendido por varios días y que generó tensión tanto en el oficialismo como en el Parlamento.

“El limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa”, afirmó el secretario de Estado, tras una reunión sostenida durante la noche con los ministros de Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, instancia en la que se revisaron los últimos ajustes del proyecto.

Sus dichos apuntan a despejar la incertidumbre que se había instalado en los últimos días, en medio de señales contradictorias desde distintas carteras.

La definición llega después de una serie de versiones cruzadas dentro del propio Ejecutivo respecto al alcance de la medida, lo que había abierto dudas sobre si se mantendría o no una eventual restricción por edad en el acceso a la gratuidad universitaria.

Cabe recordar que la iniciativa original había generado debate desde su anuncio, considerando fórmulas que incluían límites de edad, restricciones al ingreso de nuevas instituciones al sistema y cambios en la expansión del beneficio.