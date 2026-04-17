El Niño Godzilla en Chile: Alerta de inundaciones este invierno

La posible llegada del fenómeno de El Niño Godzilla durante este invierno pone en alerta a la comunidad geológica, debido a que podría causar aluviones o inundaciones en distintas zonas del país.

La geóloga Francisca Roldán advirtió que las zonas cordilleranas podrían ser las más afectadas con la llegada del fenómeno de El Niño Godzilla, que traerá precipitaciones intensas al país durante este invierno.

Roldán explicó que cualquier cuenca, que es un área de terreno donde toda el agua fluye hacia un punto en común, “se podría activar con una lluvia intensa o de larga duración”.

La experta recalcó que las áreas propensas a inundaciones o aluviones son las zonas cordilleranas y aquellas que están aledañas a ríos.

“Son varias las zonas de nuestro país en las que estamos en total alerta y, por ello, no es solo una entidad pública de emergencia la que se tiene que hacer cargo de esto o estar preocupada en estos momentos, sino que son varias”, precisó.

En Santiago, por ejemplo, especificó que este riesgo podría darse en las comunas de Lo Barnechea o San José del Maipo, y también en aquellas que limitan con el río Maipo o el río Mapocho.

La falta de comunicación entre el Gobierno y la comunidad científica

Roldán señaló que falta comunicación entre el Gobierno y la comunidad científica para prevenir desastres naturales. Explicó que “si bien nosotros hacemos análisis, muchas veces estos no llegan a las entidades públicas, por lo cual se corta la cadena de comunicación y, por ende, esta información, que es tan relevante, no es conocida finalmente por dichas entidades”.

En esa misma línea, pidió a las autoridades que “vayan a terreno”, ya que “no se saca nada con leer documentos que indiquen zonas propensas a impacto si no se conoce realmente cómo está funcionando y cómo está actualmente”.

También solicitó que la información que tenga el Estado sobre El Niño Godzilla llegue a las comunidades que podrían verse afectadas por el fenómeno climático, como, por ejemplo, los planes de evacuación.

“Me he topado con muchas personas que ni siquiera saben que tenemos un sistema de alerta temprana meteorológica. Tampoco saben, por ejemplo, que en muchas ciudades —más o menos un 30% de las regiones de Chile— ya se cuenta con un plan de evacuación para distintas amenazas”, comentó.