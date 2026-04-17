Presidente Kast designa a Carlos Maldonado como nuevo integrante de Consejo Directivo de BancoEstado

El abogado, egresado de la Universidad de Chile, asumió el cargo el jueves 16 de abril, integrándose al máximo órgano de la entidad estatal. Con su incorporación, el Consejo quedó conformado por Mario Farren en la presidencia, Paulina Yazigi en la vicepresidencia y Edith Signé como directora laboral.

Esta semana el presidente José Antonio Kast designó de Carlos Maldonado como nuevo consejero del Consejo Directivo de BancoEstado para el período 2026-2030.

El abogado, egresado de la Universidad de Chile, asumió el cargo a partir del jueves 16 de abril, integrándose al máximo órgano de la entidad estatal.

Con su llegada, el Consejo de BancoEstado queda conformado por Mario Farren en la presidencia, Paulina Yazigi en la vicepresidencia y Edith Signé como directora laboral.

Desde la institución destacaron el nombramiento, subrayando el perfil profesional del nuevo consejero.

Trayectoria de Maldonado

Carlos Maldonado cuenta con una trayectoria en el servicio público que incluye su paso como ministro de Justicia y subsecretario general de Gobierno entre 2006 y 2010, además de su participación en la coordinación de la Reforma Procesal Penal durante el gobierno de Ricardo Lagos.

También ha desarrollado asesorías en políticas públicas tanto en Chile como en el extranjero.

A través de redes sociales, Maldonado agradeció la desiganción, calificandolo como “un honor volver al sector público luego de 16 años. Y a BancoEstado, ejemplo de institución pública. Especial honor integrarme, en sentido amplio, a equipo de gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuya confianza agradezco y me esforzaré por retribuir cada día, por el bien de Chile”.