Claude Design: Anthropic lanza nueva IA para crear diseños a partir de texto o imágenes

La empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial reveló su nueva inteligencia artificial enfocada en la creación de diseños, la que estará

La compañía tecnológica Anthropic anunció este viernes el lanzamiento oficial de “Claude Design“, una nueva herramienta orientada al sector corporativo que permite generar diseños, presentaciones y prototipos interactivos mediante inteligencia artificial (IA).

El producto, desarrollado por su división Anthropic Labs, opera bajo el modelo de visión avanzada Claude Opus 4.7, el más potente desarrollado por la compañía hasta la fecha. De acuerdo con Anthropic, el principal elemento diferenciador de esta IA es su capacidad para integrarse con los sistemas de diseño internos de las empresas.

Al configurar la herramienta, la inteligencia artificial analiza los archivos y códigos corporativos para asimilar y aplicar automáticamente la identidad visual de la marca —incluyendo paletas de colores, tipografías y logotipos— en la generación de todo el material futuro, manteniendo así una continuidad con los diseños de las empresas.

En términos operativos, Claude Design permite iniciar proyectos a partir de múltiples fuentes, ya sea mediante descripciones de texto, captura directa de sitios web o la carga de documentos tradicionales como hojas de cálculo (Excel) y presentaciones (PowerPoint).

Asimismo, la compañía destacó que el material generado puede ser exportado de manera directa a formatos compatibles con Microsoft, Canva o, en el caso de los equipos de desarrollo, ser empaquetado en código HTML para su implementación técnica a través de la plataforma “Claude Code”.

Respecto a su disponibilidad, Anthropic detalló que la herramienta ya se encuentra habilitada en fase de “vista previa de investigación” para los usuarios de sus planes de pago, abarcando las categorías Pro, Max, Team y Enterprise.