Lima lidera el ranking de las mejores ciudades gastronómicas del mundo en 2026 según Time Out

(CNN) – La capital peruana se coronó como la mejor ciudad del mundo para comer en 2026, según el ranking anual de la revista Time Out. Lima, ampliamente reconocida como la capital culinaria de América Latina, destaca por platos como el ceviche y la causa limeña, y además obtuvo el primer lugar como la ciudad más asequible para comer fuera entre las 20 urbes de la lista.

Para construir el ranking, Time Out encuestó a 24.000 residentes locales en 150 ciudades, consultándoles sobre calidad de restaurantes, asequibilidad y cultura gastronómica. Sus editores y expertos en comida evaluaron los resultados e incluyeron solo la ciudad mejor clasificada por país.

Las ciudades que completan el top 5

Bangkok ocupó el segundo puesto por segundo año consecutivo, reconocida por su cultura de comida callejera con platos que pueden costar menos de cinco dólares. La Ciudad de México llegó al tercer lugar con una escena que va desde restaurantes con estrella Michelin hasta mercados callejeros, con el taco al pastor como emblema. Londres, en cuarto lugar, obtuvo la puntuación más alta entre los locales por calidad de restaurantes y es considerada una de las escenas gastronómicas más diversas del mundo. Barcelona cerró el top 5 con su tradición mediterránea y catalana.

En el resto de la lista destacan Ciudad Ho Chi Minh, Melbourne, Beijing, Atenas y Lisboa en los puestos del 6 al 10. Nueva York aparece en el puesto 15 como la mejor ciudad estadounidense, mientras que Buenos Aires (17) y Medellín (20) son las otras dos latinoamericanas del ranking.