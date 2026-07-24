Gobierno levanta restricción: Agua en Ovalle vuelve a ser apta para el consumo

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) confirmó este viernes que el agua potable vuelve a estar apta para el consumo humano en Ovalle tras los estragos provocados por el sistema frontal en el norte.

A través de un comunicado, la entidad informó que, “de acuerdo con los resultados de los análisis de calidad del agua realizados en conjunto con la Seremi de Salud, el agua potable en Ovalle cumple con los estándares sanitarios exigidos para el consumo humano“.

Debido a ello, el Gobierno decidió levantar la restricción preventiva de no consumir el agua potable de la comuna, afirmando que ahora puede “ser utilizada con normalidad para consumo y todos los usos domésticos”.

Asimismo, se señaló que “la SISS continuará realizando el seguimiento y monitoreo del sistema, con el objetivo de resguardar la calidad y continuidad del servicio de agua potable para la comunidad”.

Por su parte, Aguas del Valle informó que la reposición del servicio de agua potable en las comunas de Coquimbo y La Serena alcanzó un 60% durante esta jornada.

“Sabemos lo difíciles que han sido estos días para miles de familias y comprendemos las dificultades que esta emergencia ha generado en la vida cotidiana de nuestros clientes. Por eso, nuestros equipos han trabajado sin descanso desde el primer momento para recuperar el servicio lo antes posible”, indicaron desde la empresa.