Alcalde de Lo Prado por exención de contribuciones: “Se está dejando exento a los grandes patrimonios de este país, entre ellos el ministro Quiroz”

El alcalde de Lo Prado y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Maximiliano Ríos, se refirió a la polémica por la fórmula de compensación para los municipios tras la aprobación de la exención de contribuciones para adultos mayores, cuestionando duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La controversia se instaló luego de que el Gobierno planteara compensar los recursos que los municipios dejarán de percibir mediante fondos provenientes de impuestos generales. Alcaldes de oposición han criticado la fórmula, argumentando que parte de estos recursos terminarían beneficiando a comunas de mayores ingresos, mientras que desde el oficialismo se ha respaldado.

En conversación con CNN Prime, el jefe comunal sostuvo que los alcaldes habían llegado a un acuerdo para focalizar el beneficio en adultos mayores con menores ingresos. “Nosotros apostamos, alcaldes de los distintos colores políticos, a la focalización de las contribuciones“, afirmó, explicando que buscaban “sacar de esta ecuación a los adultos mayores de 65 años que no tenían posibilidad de pagar y que tenían sueldo cierto restringido”, pero manteniendo el pago para quienes poseen grandes patrimonios.

“Nosotros necesitamos que no se nos toquen los ingresos“, planteó Ríos, quien cuestionó el mecanismo escogido para compensar a los municipios. “Lamentablemente, nosotros no podemos aceptar que se saque de impuestos generales del IVA, del IVA que paga la señora Juanita de la población Juan Pablo II, para poder compensar a todo el espectro”, sostuvo, afirmando que la medida beneficia principalmente a comunas con mayores recursos: “Estamos hablando del oriente“.

#CNNPrime | Tensión municipal por forma de compensar contribuciones Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado, apunta contra el ministro Quiroz: “Estamos hablando con un patrón de fundo (…). Creo que a él no le importa nada, él interpone la ideología acá”.@aguirreseba… pic.twitter.com/9h6CElysKP — CNN Chile (@CNNChile) July 25, 2026



El alcalde insistió en que el problema no está en que se restituyan los recursos que los municipios dejarán de percibir, sino en el origen de estos fondos. “Nuestro problema es de dónde se sacan los recursos“, afirmó. En esa línea, cuestionó que “se está dejando exento a los grandes patrimonios de este país, entre ellos el ministro Quiroz y otros ministros más seguramente y otras personalidades que tienen cómo pagar esto”, mientras la compensación se financiaría con impuestos generales.

Ríos también criticó directamente al ministro de Hacienda por sus declaraciones respecto de la compensación municipal. “Y más todavía cuando el ministro, yo creo que es una falta de respeto, que ningunea a los alcaldes y alcaldesas de Chile (…). Dice que esto no lo ven los alcaldes, que se ve en el parlamento y ‘si quieren que no haya compensación, no hay compensación’, es decir, estamos hablando con un patrón de fundo. Eso es realmente delicado para la convivencia posterior”.

Consultado por la frase de Quiroz, el jefe comunal profundizó sus cuestionamientos: “Yo creo que a él no le importa nada. Yo creo que él interpone la ideología acá“.

Finalmente, el alcalde abordó la tensión al interior de la AChM, luego de que los distintos sectores adoptaran posiciones divergentes frente a la propuesta del Gobierno. “La verdad es que no ha pasado nunca en el municipalismo chileno que haya un quiebre (…). Yo estoy en mi tercer periodo, así que he participado bastante en los distintos procesos de la asociación y es algo inédito“. Por ello, planteó la necesidad de retomar el diálogo y convocar a una asamblea general para abordar las diferencias.

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