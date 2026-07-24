Rosalía dibuja el tatuaje de bodas a una pareja durante su Lux Tour en Chile

Rosalía comenzó este viernes el primero de sus cuatro conciertos en nuestro país.

Y en el primer concierto pasó una situación anecdótica que hizo estallar al Movistar Arena.

Una chica mostró un gran cartel donde le pedía a la española hacerle un tatuaje para su boda. Rosalía sorprendida y encantada dijo que sí.

Ante dicha petición, la española le preguntó al público si debía hacerlo. El sí estruendoso se escuchó en todo el Movistar Arena. Al final Rosalía hizo un dibujo de dos anillos y, tras desearle éxito a la pareja, les dijo que ojalá no se hicieran el tatuaje con su dibujo, lo que desató la risa de todos.

Pero no fue el único momento de emoción. Ya que en paralelo otra persona pidió matrimonio a su pareja, la que aceptó y desató la locura del estadio y de la misma Rosalía quien les dedicó su éxito Sauvignon Black.