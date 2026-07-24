Rosalía en Chile: Una catarsis colectiva que se posiciona como uno de los mejores shows del año

Habían pasado cerca de media hora desde las 21.00, que era el tiempo fijado para el inicio del show de Rosalía en Chile.

La gente estaba impaciente. Algunos aplausos y gritos para apurar el inicio del show, surgieron desde diversos puntos del recinto.

Ansiedad y nerviosismo que desaparecieron en un instante cuando cuatro bailarines entraron al escenario y se acercaron a una caja ubicada al medio y que al abrirse salió la española.

Primer acto: Todo de Rosalía

Los fanáticos de la española llegaron a este primer encuentro vestidos de gala, fieles a su “religión”, caracterizados con sus mejores prendas y velos monacales para disfrutar junto a su artista favorita.

En la obertura Rosalía demostró que no está para cosas pequeñas. Saliendo mágicamente de una caja, estática con una pose de ballet. Una muñeca deslumbrante que se llevaba toda la atención.

La española llegó a nuestro país a presentar, en cuatro conciertos, su exitoso álbum LUX, el cual le ha valido una serie de elogios en el mundo.

Y en el Movistar Arena la cantante de éxitos como Bizcochito y Despechá, demostró porque su Lux Tour ha sido tan alabado.

Su primera canción fue Sexo,Violencia y Llantas, la que, gracias a una pantalla rectangular sobre el escenario, convirtió el show en un karaoke masivo y en una catarsis sin igual.



La española se mostró muy feliz con el recibimiento: Te amo muchísimo, Chile”, declaró. E incluso se dio el tiempo para recordar sus anteriores pasos por nuestro país.

De hecho, la última vez que Rosalía estuvo cantando en nuestro país fue en 2023, en el marco del Lollapalooza de dicho año, cuando llegó con Motomami World Tour. Una presentación deslumbrante que enamoró a los miles que llegaron al Costanera Center Stage para disfrutar de su espectáculo, el que destacó su capacidad vocal y por su conexión con el público chileno.

Los éxitos de Lux no fueron los únicos presentes en el Movistar Arena. Rosalía trajo a Chile parte de su gran repertorio, que la ha llevado a ser la gran cantante que hoy es.

El público chileno estuvo cantando todo el show como un hipnotizados, dando paso a un coro perfecto que hizo más alucinante el show de la española.

Mientras más avanzaba, más sorprendía el show. Avanzado el concierto, en medio de la cancha del Movistar Arena aparecieron unos músicos, que al ritmo de percusiones revolucionaron al público. Al segundo, vinieron las cuerdas, los violines, los clarinetes.

Y Rosalía de blanco, en medio de un denso humo, volvió a aparecer, deslumbrante y abarcando con su voz todo el recinto.

Segundo acto: Una noche de sorpresas

Hubo dos grandes sorpresas durante el concierto. Una fue cuando cantó de manera deslumbrante Can’t Take My Eyes Off You, invitando a un grupo de fans al escensario.

La segunda, en su “Confesionario”, la española invitó a Francisca Valenzuela a cantar con ella.

La nacional reveló un episodio que tuvo tras separarse y con quien tuvo un fugaz amorío de tres días con un rockstar y que después sorprendió con otra chica. Uno de los momentos que más revolucionaron al público por el momento íntimo que se dio.

Tras la confesión y una catarsis de liberación, llegó uno de los temas más populares de la española: La Perla.

Una petición de un tatuaje de bodas y otra de matrimonio, le dieron más emoción a una noche fantástica, llena de música, locura y pasión.

En casi dos horas Rosalía demostró porqué hoy está en lo más alto de la música mundial, brindando uno de los conciertos más fantásticos de lo que va del año.

La Lux que conquista al mundo

LUX, su cuarto álbum de estudio, representó un giro radical en su estilo musical, pero manteniendo su esencia. A través de 18 canciones (en su versión extendida), Rosalía mezcla música clásica, electrónica, rumba, canto lírico, pop, entre otros, entregando un disco completo que se ha convertido en uno de los mejores de los últimos tiempos.

Además, esta exitosa entrega cuenta con otras particularidades, como que en todo el disco hay 13 idiomas distintos a través de sus canciones.

Pero el crear LUX fue un proceso largo y de mucha reflexión para la española, que la llevó a descubrirse internamente y evolucionar.

“Quería hacer un disco así, estirando mi voz hacia los extremos. Llevo preparándome toda la vida para esto. Mientras hacía el disco me acordaba de cuando iba con la profesora de canto ya con 18 años y me enseñaba canto lírico. Desde hace seis años estoy con Eric y me enseña a cantar ‘O mio babbino caro’… Y mira, ahora tal vez llegó la forma de componer en que uso mi voz de este modo. Si no lo haces, tu voz no será usada así. Debo hacer este viaje como compositora para poder expresarme como cantante”, reveló en una entrevista con El País, en noviembre de 2025.

Y sobre el disco en sí y su significado, detalló que “creo que soy capaz de empatizar con el otro, con la luz y la oscuridad. Desde ahí puedo hacer un disco más completo y puedo llegar a explicar mejor la luz”.